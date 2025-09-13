Академик РАН заявил, что антипрививочники провоцируют детскую смертность

13 сентября 2025, 06:28

Депутат Онищенко рассказал об угрозах отказа от прививок против кори и краснухи

Фото: iStock/sudok1

Депутат Госдумы, академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал родителей не отказываться от вакцинации детей против кори и краснухи. Он подчеркнул, что деятельность движения антипрививочников уже приводит к случаям смертности среди невакцинированных детей.







«Благодаря недобрым намерениям в гражданском обществе культивируется идея антиваксеров, особенно молодые мамочки перестают прививать детей. В результате мы имеем детские смерти от кори и краснухи», — уточнил Онищенко в интервью ТАСС.

«Бояться ничего не надо. Надо быть бдительным по отношению к своему здоровью», — заключил специалист.