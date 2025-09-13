Академик РАН заявил, что антипрививочники провоцируют детскую смертность
Депутат Онищенко рассказал об угрозах отказа от прививок против кори и краснухи
Депутат Госдумы, академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал родителей не отказываться от вакцинации детей против кори и краснухи. Он подчеркнул, что деятельность движения антипрививочников уже приводит к случаям смертности среди невакцинированных детей.
«Благодаря недобрым намерениям в гражданском обществе культивируется идея антиваксеров, особенно молодые мамочки перестают прививать детей. В результате мы имеем детские смерти от кори и краснухи», — уточнил Онищенко в интервью ТАСС.Он добавил, что Россия устронила угрозу кори, но необходима постоянная «подчистка» через дополнительную вакцинацию.
Академик отметил, что массовая вакцинация не требуется, но важно работать с населением для повышения медицинской грамотности.
«Бояться ничего не надо. Надо быть бдительным по отношению к своему здоровью», — заключил специалист.По данным Роспотребнадзора, охват прививками в России остается высоким — более 95%, но в отдельных регионах фиксируются локальные вспышки из-за отказов от вакцинации.