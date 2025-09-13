Минздрав назвал лидера по числу алкоголиков среди регионов России
Чукотский автономный округ занял первое место среди регионов России по уровню заболеваемости алкоголизмом и алкогольными психозами по итогам 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, с которыми ознакомились РИА Новости.
Показатель на Чукотке составил 247,8 случая на 100 тысяч населения, что более чем в 10 раз превышает показатели самых благополучных регионов.
Второе место в печальном рейтинге заняла Республика Марий Эл с показателем 222,6 случая на 100 тысяч населения. Третье место досталось Еврейской автономной области, где зафиксировано 197,5 случая. В пятерку наиболее неблагополучных регионов также вошли Кировская область (161,5) и Архангельская область (134,2).
Наименьшие показатели заболеваемости алкоголизмом продемонстрировали Ленинградская область (13,7 случая на 100 тысяч населения), Москва (15,9) и Санкт-Петербург (22,6). Московская область заняла восьмое место с конца с показателем 27,2 случая.
Примечательно, что в некоторых регионах, включая Санкт-Петербург и Московскую область, в последние годы наблюдается положительная динамика снижения заболеваемости алкоголизмом.
