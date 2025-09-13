Минздрав назвал лидера по числу алкоголиков среди регионов России

13 сентября 2025, 04:02

Чукотка стала самым пьющим регионом России по данным Минздрава

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

Чукотский автономный округ занял первое место среди регионов России по уровню заболеваемости алкоголизмом и алкогольными психозами по итогам 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, с которыми ознакомились РИА Новости.