В Казани водитель фургона сбил троих детей и скрылся с места ДТП
В Казани водитель фургона сбил троих подростков 12–14 лет и скрылся с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Инцидент произошёл во вторник, 5 августа, около 20:20 на улице Боевой. Пострадали две девочки (12 и 14 лет) и 12-летний мальчик. Дети с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Прокуратура подчеркнула, что наезд на пострадавших был совершён на освещённом пешеходном переходе с хорошей видимостью.
Сотрудники Госавтоинспекции изымают и анализируют записи с видеорегистраторов для установления личности водителя. Ход процессуальной проверки находится на особом контроле надзорного органа.
Ранее сообщалось, что на татарскую певицу и Заслуженную артистку Башкирии Гульназ Асаеву напал медведь во время пикника на природе. Артистка отдыхала с другими музыкантами и сотрудниками своей команды. Хищника приманил запах еды. Кадры с бегущим на людей медведем Гульназ опубликовала в личном блоге.
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