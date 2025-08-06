Знаменитая кошка-«уголовница», напавшая на полицейских, окотилась
В Таиланде окотилась «арестованная» за нападение на полицейских кошка Нуб Танг
Знаменитая таиландская кошка-«уголовница» Нуб Танг родила котят. В свое время она прославилась после «ареста» за нападение на полицейских. Об этом сообщает издание What's the Jam.
В мае Нуб Танг стала интернет-сенсацией, когда ее «арестовали» в полицейском участке Бангкока. Кошку, найденную на улице с розовой шлейкой, временно разместили у себя сотрудники полиции.
Когда животное укусило нескольких полицейских, на Нуб Танг оформили юмористический «протокол». У кошки сняли отпечатки лап и составили обвинительный документ фломастерами. Затем в соцсетях опубликовали фото с призывом найти хозяев.
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«Эта кошка задержана за нападение на полицейских. Пожалуйста, распространите фото, чтобы ее хозяин мог приехать и внести за нее залог», — говорилось в «объявлении».Хозяйка явилась на следующий день. Она «заставила» кошку «лапой подписать» признание: «Я была голодна и не хотела никого кусать». После устного предупреждения Нуб Танг отпустили.
Вирусная история принесла кошке славу, а один из полицейских продолжил поддерживать связь с владелицей. Он первым сообщил о пополнении семейства мамы-кошки 4 августа. Хозяйка животного также подтвердила, что Нуб Танг окотилась.