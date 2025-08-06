Знаменитая кошка-«уголовница», напавшая на полицейских, окотилась

06 августа 2025, 00:46

В Таиланде окотилась «арестованная» за нападение на полицейских кошка Нуб Танг

Фото: iStock/Nataba

Знаменитая таиландская кошка-«уголовница» Нуб Танг родила котят. В свое время она прославилась после «ареста» за нападение на полицейских. Об этом сообщает издание What's the Jam.





В мае Нуб Танг стала интернет-сенсацией, когда ее «арестовали» в полицейском участке Бангкока. Кошку, найденную на улице с розовой шлейкой, временно разместили у себя сотрудники полиции.



Когда животное укусило нескольких полицейских, на Нуб Танг оформили юмористический «протокол». У кошки сняли отпечатки лап и составили обвинительный документ фломастерами. Затем в соцсетях опубликовали фото с призывом найти хозяев.





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«Эта кошка задержана за нападение на полицейских. Пожалуйста, распространите фото, чтобы ее хозяин мог приехать и внести за нее залог», — говорилось в «объявлении».