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Главная / Новости / Общество/ Актер из «Трудных подростков» Владимир Гарцунов задолжал ФНС 167 тысяч рублей

Актер из «Трудных подростков» Владимир Гарцунов задолжал ФНС 167 тысяч рублей

Владимир Гарцунов (Фото: Инстаграм* @vgartsunov)

Владимир Гарцунов (Фото: Инстаграм* @vgartsunov)

ФНС заблокировала счета звезды «Трудных подростков» Владимира Гарцунова из-за долгов по налогам, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что артиста есть ИП, которое связано с исполнительским искусством, однако Гарцунов продолжительное время не выплачивал по нему налоги. Изначально Владимиру лишь начислялись пени, а сейчас Федеральная налоговая служба все-таки приняла решение заблокировать все счета индивидуального предпринимателя.

В настоящий момент долг Гарцунова превышает 167 тысяч рублей.

Владимир Гарцунов приобрел известность благодаря съемкам в сериале «Трудные подростки». Его коллегой по проекту стал Глеб Калюжный, ​у которого в марте ​текущего года начались проблемы с военкоматом. ​Актер получил отсрочку и пойдет служить не раньше мая.

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#фнс
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#сериал
ФНС окончательно закрыла фирму Шаца* и Лазаревой**
Mash: ФНС ликвидировала фирму «О.С.П. — студии»
15 апреля 2025, 12:05

Михаил Шац* (Фото: Инстаграм*** @mikhailshats)

Федеральная налоговая служба окончательно заблокировала шоу «Студии О.С.П.» комика Михаила Шаца* и телеведущей Татьяны Лазаревой**, сообщил Телеграм-канал Mash.
Уточнялось, что последние 15 лет ООО не функционировало.

Студия перестала производить юмористические передачи «33 квадратных метра», «О.С.П.» и «Хорошие шутки» ещё в 2000-х. В начале 2010-х трио Михаила Шаца*, Татьяны Лазаревой** и Сергея Белоголовцева предпринимало попытки вернуться в эфир. С того времени фирма простаивала.

После недавней проверки ФНС по месту регистрации в квартире директора Натальи Белоголовцевой ООО официально ликвидировали.

Ранее сообщалось, что ФНС заблокировала счета звезды «Трудных подростков» Владимира Гарцунова из-за долгов. Отмечалось, что артиста есть ИП, которое связано с исполнительским искусством, однако Гарцунов продолжительное время не выплачивал по нему налоги.

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*Признан Минюстом РФ иноагентом
**Признана Минюстом РФ иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
***Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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#звёзды
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Покупной или домашний: россиянам рассказали, какой кулич на Пасху будет дороже
Агроэксперт Панченко: покупной и домашний куличи по стоимости одинаковые
15 апреля 2025, 11:06

Фото: iStock/tasha_lyubina

Приближается один из главных православных праздников – Пасха. Люди пекут или покупают куличи, красят яйца и готовятся к празднику.
Управляющий партнер агентства «Agro and Food Communications» Александр Панченко в беседе с «Радио 1» заявил, что кулич состоит из многих ингредиентов, цены на которые увеличиваются.

«Например, яйца демонстрируют стабильную стену, цена не растет, даже наоборот. А масло, молоко, дрожжи — увеличиваются в стоимости, но не из-за Пасхи, а из-за потребности. Поэтому здесь можно говорить, что кулич демонстрирует динамику к росту в стоимости в рамках инфляции», — сказал эксперт.

По его словам, люди в современном мире становятся более верующими, потому что желают вернуться к истокам, а Пасху отмечают все больше и больше граждан, которые считают себя христианами, православными.

«Куличи — это трудоемкое дело. Не каждая хозяйка готова потратить время на выпечку. Поэтому большинство идут в магазин, но цена прилавочного и изготовленного дома кулича показывает примерно одинаковую динамику роста по стоимости. В магазине можно будет найти даже дешевле, но домашний кулич однозначно вкуснее», — поделился специалист.

Александр Панченко предположил, что большинство производителей берут традиционные рецепты, потому что Пасха — это про закрепившиеся устои и фундаментальность, которая неизменна.
«И с куличами, и с кондитерскими изделиями к праздничному столу проблем нет. Мы видим, что на любой кошелек найдется изделие. Дефицита в яйцах не наблюдается, мы полностью обеспечены», — завершил Панченко.

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Худрук Московского цирка на Цветном бульваре Никулин срочно обратился к врачам
15 апреля 2025, 10:07

Максим Никулин (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Художественный руководитель знаменитого Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин вынужден был экстренно обратиться к медикам за помощью. У него вдруг начались резкие и сильные боли в животе.
О случившемся рассказал телеграм-канал SHOT. По информации издания, 68-летний Никулин почувствовал себя плохо нынешней ночью. Кроме болей в животе, у него стало развиваться сильное обезвоживание организма. Максим Юрьевич вызвал к себе домой скорую помощь. Предварительно, причиной резкого недомогания стало сильное отравление и занесённая инфекция. После купирования болевого синдрома ему назначили дополнительное лечение и полное обследование.

Максим Никулин — сын великого актёра и клоуна Юрия Никулина. Он уже 27 лет занимает должность генерального директора и художественного руководителя Московского цирка на Цветном бульваре, который ранее возглавлял его легендарный отец.

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Стало известно, сколько времени должны тратить школьники на выполнение домашнего задания
Минпросвещения: школьники должны тратить на домашнее задание не более двух часов
15 апреля 2025, 09:12

Фото: iStock/evgenyatamanenko

По утверждению Минпросвещения РФ, ученики 1-4 классов должны тратить на выполнение домашнего задания не более двух часов в день. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ.
Так, первоклассники должны тратить на выполнение домашнего задания один час, во втором и третьем выделяется 1,5 часа, а в четвёртом — два часа.

«С 1 сентября 2025 года вводится единое планирование по предметам, установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы (не более 10% от общего количества уроков по программе), выполнение домашних заданий», — рассказал РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Отмечается, что школа должна контролировать объем домашнего задания учеников по всем предметам. При этом его необходимо задавать на уроке или вносить в электронный дневник до конца учебного дня.

На подготовку рефератов или презентаций, а также заучивания стихотворений необходимо выделять достаточное количество времени.

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РИА: Мошенники рассылают россиянам фейковые письма о входе на портал «Госуслуг»
15 апреля 2025, 08:33

Фото: istockphoto/artoleshko

Мошенники не устают изобретать всё более изощрённые способы обмана доверчивых либо недостаточно подготовленных граждан. Россияне начали массово получать фейковые письма о якобы попытке входа в их аккаунт на портале «Госуслуг» с другого устройства.
Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. На электронную почту потенциальной жертвы приходит письмо с уведомлением об успешном входе на «Госуслуги» с другого устройства. При этом название портала написано с ошибкой, раздельно — Gos uslugi.

Далее в письме содержится «рекомендация» на случай, если клиент не пытался войти в свою учётную запись. Нужно проверить настройки аккаунта, а затем связаться со «службой поддержки», фальшивый телефон которой также указан в сообщении.

Разумеется, звонить по этому номеру не следует. Если сделать это, начнётся обычное выуживание личных данных с помощью смс, переводов на ложные сайты и отработанных приёмов психологического воздействия. Подобные письма следует игнорировать, а в случае сомнений самому войти на портал «Госуслуг» и позвонить в настоящую службу поддержки.

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