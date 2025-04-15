Актер из «Трудных подростков» Владимир Гарцунов задолжал ФНС 167 тысяч рублей

Владимир Гарцунов (Фото: Инстаграм* @vgartsunov)
ФНС заблокировала счета звезды «Трудных подростков» Владимира Гарцунова из-за долгов по налогам, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что артиста есть ИП, которое связано с исполнительским искусством, однако Гарцунов продолжительное время не выплачивал по нему налоги. Изначально Владимиру лишь начислялись пени, а сейчас Федеральная налоговая служба все-таки приняла решение заблокировать все счета индивидуального предпринимателя.
В настоящий момент долг Гарцунова превышает 167 тысяч рублей.
Владимир Гарцунов приобрел известность благодаря съемкам в сериале «Трудные подростки». Его коллегой по проекту стал Глеб Калюжный, у которого в марте текущего года начались проблемы с военкоматом. Актер получил отсрочку и пойдет служить не раньше мая.
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В настоящий момент долг Гарцунова превышает 167 тысяч рублей.
Владимир Гарцунов приобрел известность благодаря съемкам в сериале «Трудные подростки». Его коллегой по проекту стал Глеб Калюжный, у которого в марте текущего года начались проблемы с военкоматом. Актер получил отсрочку и пойдет служить не раньше мая.
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Ольга Енгалычева