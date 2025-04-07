ФНС заблокировала счета блогера Евгения Савина

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ФНС заблокировала счета Евгения Савина. Блогер задолжал налоговой 11,7 млн рублей. На него могут завести уголовное дело за систематическую неуплату налогов, сообщил Телеграм-канал Mash на спорте.
Экс-футболист пермского футбольного клуба «Амкара» и самарских «Крыльев Советов» покинул Российскую Федерацию в мае 2022 года. Однако Савин не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. ИП функционировало даже после того, как КраСаву объявили в розыск.
Ранее сообщалось, что основная компания Чекалиных «БИ ФИТ», через которую бывшая чета продавала косметику и марафоны, не приносит дохода, а наоборот – только убытки. Так, за прошлый год компания потеряла 98 млн рублей.
До задержания экс-супругов, когда Лерчек и Артем были на пике популярности, прибыль превышала 500 млн рублей. Однако потом выяснилось, что не все деньги, которые приносили фитнес-марафоны, блогеры выводили легально.
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*Признан иностранным агентом на территории РФ
Ранее сообщалось, что основная компания Чекалиных «БИ ФИТ», через которую бывшая чета продавала косметику и марафоны, не приносит дохода, а наоборот – только убытки. Так, за прошлый год компания потеряла 98 млн рублей.
До задержания экс-супругов, когда Лерчек и Артем были на пике популярности, прибыль превышала 500 млн рублей. Однако потом выяснилось, что не все деньги, которые приносили фитнес-марафоны, блогеры выводили легально.
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*Признан иностранным агентом на территории РФ
Ольга Енгалычева