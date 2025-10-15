Актера-иноагента Семена Трескунова* оштрафовали на 50 тыс. руб
Суд оштрафовал актера-иноагента Семена Трескунова* на 50 тыс. руб
Тимирязевский районный суд Москвы назначил штраф в 50 тысяч рублей актеру-иноагенту Семену Трескунову*. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу судов.
Фигуранта административного дела признали виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).
Артиста внесли в соответствующий перечень в марте 2024 года. Основанием стал Федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Перед этим сообщалось о том, что комика-иноагента Антона Пикули* ищет МВД России. Розыск идет по уголовной статье.
Читайте также: