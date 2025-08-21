Комика-иноагента Антона Пикули* разыскивает МВД
Комик Антон Пикули (Устимов)*, признанный в 2023 году иноагентом в соответствии с федеральным законодательством, объявлен в розыск МВД по уголовной статье. Соответствующая запись появилась в базе ведомства 21 августа; конкретная норма УК РФ в сообщении не уточняется.
В ноябре прошлого года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что иноагенты больше не смогут извлекать выгоду за счёт России и её граждан. По его словам, тогда законопроект о переводе доходов иноагентов на обязательный спецсчёт единогласно прошёл первое чтение. Средства, полученные ими за творческую и интеллектуальную деятельность, будут поступать на этот счёт и станут доступны только после снятия статуса иноагента;
По решению суда деньги также можно будет списать в пользу бюджета для уплаты штрафов. Володин напомнил, что в России на данный момент признаны иноагентами 493 человека, среди которых есть покинувшие страну и открыто финансирующие ВСУ.
Он также отметил, что из‑за ранее введённого запрета на рекламу на ресурсах иноагентов доходы десяти крупнейших из них упали на 75%.
*Лица и организации, признанные иноагентами в РФ
Читайте также: