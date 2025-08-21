Комика-иноагента Антона Пикули* разыскивает МВД

21 августа 2025, 19:05

МВД объявило комика-иноагента Антона Пикули* в федеральный розыск

Фото: istockphoto/blinow61

Комик Антон Пикули (Устимов)*, признанный в 2023 году иноагентом в соответствии с федеральным законодательством, объявлен в розыск МВД по уголовной статье. Соответствующая запись появилась в базе ведомства 21 августа; конкретная норма УК РФ в сообщении не уточняется.