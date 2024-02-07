Активисты движения Первые поздравили подмосковных женщин-врачей с праздником

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Первые Подмосковья поздравили женщин-врачей с их профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Для поздравления врачей с их профессиональным праздником активисты сделали открытки своими руками
Стоит отметить, что участники движения выразили свою благодарность работницам здравоохранения за их профессионализм, добродушие и ежедневную помощь.
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«Первой в истории России женщиной-врачом стала Надежда Суслова. Она была первооткрывателем этой профессии среди представительниц женского пола и организовала женские фельдшерские курсы, после чего её слушательницы смогли оказать помощь раненым в русско-турецкой войне. Благодаря этому Надежда Суслова внесла неоценимый вклад в историю высшего женского медицинского образования, в медицинскую науку и практику», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева