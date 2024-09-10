Активисты попросили Генпрокуратуру проверить сына Юрия Никулина

Фото: РИА Новости/ Артур Лебедев
Активисты из общественной организации «Сорок сороков» попросили Генпрокуратуру России проверить директора Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре Максима Никулина. Обращение организации представило издание «Абзац».
Отмечается, что причиной обращения активистов стало решение Никулина пригласить на предстоящий Международный фестиваль цирка Никулина «Артист» в качестве члена жюри Жасмин Страгу, которая открыто поддерживает Украину.
Правозащитники потребовали проверить соответствие такого приглашения законодательству России, а также не допустить её участия в фестивале.
Также издание напомнило, что ранее Максима Никулина обвинили в поддержке Украине после его поездки на цирковой фестиваль в Монако. Отмечается, что деньги, полученные на мероприятии, затем жертвовались в украинские фонды.
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Правозащитники потребовали проверить соответствие такого приглашения законодательству России, а также не допустить её участия в фестивале.
Также издание напомнило, что ранее Максима Никулина обвинили в поддержке Украине после его поездки на цирковой фестиваль в Монако. Отмечается, что деньги, полученные на мероприятии, затем жертвовались в украинские фонды.
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Анастасия Чинкова