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Активисты попросили Генпрокуратуру проверить сына Юрия Никулина

10 сентября 2024, 19:33
Фото: РИА Новости/ Артур Лебедев

Фото: РИА Новости/ Артур Лебедев

Активисты из общественной организации «Сорок сороков» попросили Генпрокуратуру России проверить директора Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре Максима Никулина. Обращение организации представило издание «Абзац».
Отмечается, что причиной обращения активистов стало решение Никулина пригласить на предстоящий Международный фестиваль цирка Никулина «Артист» в качестве члена жюри Жасмин Страгу, которая открыто поддерживает Украину.

Правозащитники потребовали проверить соответствие такого приглашения законодательству России, а также не допустить её участия в фестивале.



Также издание напомнило, что ранее Максима Никулина обвинили в поддержке Украине после его поездки на цирковой фестиваль в Монако. Отмечается, что деньги, полученные на мероприятии, затем жертвовались в украинские фонды.

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#украина
#фестиваль
Глава поселения в Новой Москве неожиданно умер после победы на выборах
Глава поселения Воскресенское в Новой Москве Гасанов выиграл на выборах и умер
10 сентября 2024, 20:15

Фото: iStock/Boris Ipatov

Глава поселения Воскресенское в Новой Москве Магомед-Загир Гасанов неожиданно умер после победы на недавно завершившихся выборах. О произошедшем сообщили на сайте поселения.
Отмечается, что политика не стало во вторник, 10 сентября.

Причина смерти не разглашается.

Заместитель Гасанова Вадим Крылов описал его как очень хорошего руководителя, с которым он общался много лет. Он рассказал, что Гасанов длительное время занимал пост главы поселения. За это время Воскресенск преобразился: была благоустроена набережная, проведён капитальный ремонт в доме культуры, открылись дополнительные кружки и секции для детей.

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Молодёжь пригласили к участию в конкурсе «Для чего я помню третье сентября»
10 сентября 2024, 19:46

Фото: пресс-служба Росмолодёжи

Росмолодёжь при поддержке ФСБ, МВД, Минобрнауки, Минпросвещения и Следственного комитета России проводит с 3 по 17 сентября Всероссийскую акцию ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Для чего я помню третье сентября».
В рамках Акции также пройдёт одноимённый Всероссийский конкурс. Заявки на участие в конкурсе принимают с 3 по 17 сентября.
«Участники размещают в соцсети «ВКонтакте» посты, сторис или короткие видеоролики, демонстрирующие точку зрения автора о том, для чего необходимо помнить события 1-3 сентября 2004 года в Беслане и противостоять распространению идеологии терроризма, поддерживать дружеские отношения между народами России», – сообщили организаторы.
Опубликованные участниками акции материалы должны сопровождаться хештегами: #Япомню3сентября2024, #БудущееБЕЗтерроризма2024.

Цель акции - привлечь внимания молодёжи к проблеме распространения террористической идеологии, идеологии насилия.

К участию в акции допускаются граждане России в возрасте от 14 лет. Информацию о проведении конкурса можно найти по ссылке.

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#россия
#терроризм
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«Не панацея»: Психолог оценила идею о консультации пар на грани развода у психолога
Психолог Щанкина: консультации семейного психолога не могут уберечь от развода
10 сентября 2024, 19:16

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Россиян могут обязать проходить консультации психолога перед разводом. Такое предложение подготовил к внесению в законопроект о разводах Депутат Госдумы Игорь Антропенко. Согласно документу, семейные пары с несовершеннолетними детьми или в случае несогласия одного из супругов должны будут проходить консультации у семейного психолога.
Клинический психолог, директор и основатель центра психологической помощи для мужчин «ПряМой Диалог» Наталия Щанкина в беседе с «Радио 1» прокомментировала такое предложение, заявив, что семейная терапия не является панацеей.

«Здесь важно не впадать в иллюзии, что посещение психолога обязательно приведет к сохранению семьи. Иногда наоборот пара приходит к решению, что лучше экологично расстаться, сохранив хорошие отношения, но при этом чтобы каждый жил своей жизнью. Посещение семейного психолога сделает этот процесс наименее травматичным для всех, если такое решение принято. Либо, действительно, пара принимает решение, что они хотят продолжать отношения. И тогда начинается новый этап, когда люди стараются выстраивать отношения по-другому», — объяснила эксперт.

Так же она назвала основные проблемы, с которым приходят семейные пары за помощью к психологам.

  1. Недоверие или измены: пара не всегда расстается после измены. Это может быть каким-то этапом, а психолог поможет пережить или переступить это, если люди приняли такое решение.
  2. Искаженная коммуникация: когда супруги хотят одного и того же, но доносят совершенно по-разному. Искаженная коммуникация заставляет людей воспринимать, что кто-то против них выступает. Психолог будет в такой ситуации переводчиком. Искаженная коммуникация появляется из-за того, что люди не разговаривают друг с другом или если пара всю жизнь была занята какой-то целью, которая вскоре исчезла. Они оказались друг перед другом и не знают, как общаться.
  3. Насилие: в какой-то момент одна из сторон это осознает и хочет что-то поменять. Но здесь немного другая работа.
  4. Дети: необязательно свои, бывают от предыдущих браков, тогда вся коммуникация между всеми членами семьи бывает затруднительной.

В завершении беседы Наталия Щанкина подчеркнула, что психолог должен выступать для людей неким зеркалом, а не волшебной таблеткой.

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#любовь
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Киев может остаться без воды из-за загрязнения Десны на Украине
Киев рискует остаться без питьевой воды из-за загрязнения реки Десна
10 сентября 2024, 18:54

Фото: istockphoto/ BrianAJackson

Жители Киева могут остаться без питьевой воды из-за серьезного загрязнения реки Десна. Об этом сообщил 10 сентября заместитель директора «Киевводоканала» Владимир Костюк.
«Десна остается основным видом водоснабжения и составляет 70% подготовленной питьевой воды для жителей Киева. Альтернативы такому водозабору сегодня нет. Его потеря приведет к серьезным последствиям и разбалансировке системы водоснабжения столицы», – цитирует директора водоканала телеканал «Эспрессо».

Украинские СМИ сообщают, что в пробах воды из рек Десна и Сейм нашли повышенное содержание марганца, азота и железа. На реке Сейм у Чернигова содержание аммония превышает норму в 2,78 раза. Также эксперты зафиксировали дефицит кислорода в реках – его содержание ниже нормы в 15 раз.
«Если наша действующая технология не способна будет очистить воду, то возможен сценарий отказа от этого источника водоснабжения и переход на другие источники. В частности, Днепровскую станцию и артезианские источники. Впрочем, эта альтернативная система не сможет на 100% обеспечить водоснабжением весь Киев», – сказал Костюк.

«Укргидрометцентр» заявляет, что загрязненная дойдет до Киева уже 10 сентября.

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#загрязнение
#экология
#украина
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Суд повторно удовлетворил иск об изъятии уральского завода в доход России
Суд в Екатеринбурге снова удовлетворил иск об изъятии завода «Исеть» в доход РФ
10 сентября 2024, 18:53

Фото: iStock/Zolnierek

Ленинский районный суд Екатеринбурга при повторном рассмотрении дела вновь удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход России акций завода электрических соединителей «Исеть», ранее принадлежащих бизнесмену и бывшему депутату Госдумы Малику Гайсину. Об этом пишет «Интерфакс».
Отмечается, что сторона защиты заявила около десяти ходатайств. Большая часть из них, в том числе и просьба о переносе судебного заседания из-за отсутствия Гайсина по состоянию здоровья, были отклонены.

Напомним, что в июне этого года Верховный суд России вернул дело в первую инстанцию. Тогда сообщалось, что материалы о прочих изъятых активах Гайсина, находятся в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции Челябинска.

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#акции
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В подмосковных дворах за лето привели в порядок более 300 урн
10 сентября 2024, 18:46

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Во дворах и на общественных пространствах Подмосковья за летний сезон привели в порядок около 300 урн. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минчистоты.
С начала летнего периода специалисты коммунальщики под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору провели ремонт и покраску урн. За сезон ликвидировали порядка 300 дефектов. Самое большое количество нарушений было устранено в таких городских округах, как Одинцовский (37), Дубна (31) и Волоколамский (30).

Как отметили в министерстве, инспекторы регулярно проверяют состояние придомовых территорий, а урны считают важным элементом благоустройства. Их нормативное состояние – залог чистоты и приятного облика города.

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#минчистоты
#подмосковье
#московская область
#благоустройство
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Стало известно о росте популярности ситихаусов в Москве
В Москве зафиксирован рост популярности ситихаусов
10 сентября 2024, 18:16

Фото: iStock/ilkercelik

Специалисты зафиксировали рост спроса в Москве на такой вид недвижимости, как ситихаусы.
Ситихаус — это помещение на первом этаже с высокими потолками и возможностью обустроить второй этаж, а также патио и отдельным входом.

«На рынок вышло больше проектов, и застройщики даже в бизнес-классе стремятся разнообразить продукт и расширить линейку форматов. Средняя цена квадратного метра ситихауса ниже, чем цена метра квартиры в этом же проекте. Это связано с двумя факторами. Так, для ситихаусов характерна большая площадь, что обычно предполагает более низкую цену кв. м. Также цена влияет расположение формата на первом этаже», — прокомментировала в беседе с «Известиями» топ-брокер агентства недвижимости Екатерина Левина.

До этого эксперт по фэншуй Валентина Боброва рассказала, какие предметы в интерьере помогут наладить учёбу. По её словам, к таким предметам относятся девятиярусная пагода, а также хрустальные шар и глобус.

«Всем ученикам лучше всего разместить дома статуэтку девятиярусной пагоды. Считается, что она помогает быстро запоминать информацию и достигать успехов в учебе. Однако тем, кто готовится поступать в какое-либо учебное заведение, я бы посоветовала приобрести пагоду с семью ярусами», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Боброва.

Ранее вице-президент «Российской гильдии риэлторов» Константин Апрелев заявлял, что цены на новостройки могут снизиться ближе к Новому году.

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#новостройки
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Пассажирам новых маршрутов Мострансавто раздали карты «Стрелка»
10 сентября 2024, 17:40

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Около 3 тысяч транспортных карт «Стрелка» раздали пассажирам новых маршрутов Мострансавто на первых утренних рейсах сотрудники компании, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Карты раздавали на нескольких маршрутах, которые перешли к Мострансавто от коммерческого перевозчика ГК «Ранд-Транс», — отмечается в сообщении.
Отмечается, что в Московской области действует строгий запрет на оплату проезда наличными. Пассажир может расплачиваться при помощи транспортных карт «Стрелка» и «Тройка» (с тарифом «Кошелёк»), бесконтактными банковскими картами, а некоторые категории жителей могут ездить по социальным картам. Уточнить стоимость проезда пассажиры могут по телефону горячей линии: 8-800-700-31-13.

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В Солнечногорске свыше 30 переселенцев готовятся к переезду из аварийного жилья
10 сентября 2024, 17:25

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

33 жителя аварийных домов Солнечногорска готовятся к переезду в новые квартиры в двух многоквартирных домах, расположенных в переулке Механизаторов. Эти квартиры были приобретены администрацией округа в рамках программы расселения аварийного жилья, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Процесс переселения происходит благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда».

Завершено строительство корпусов №4 и №5, сейчас идёт оформление необходимой документации. До конца сентября планируется переезд 8 семей, общая площадь расселяемого аварийного жилья составит 591,6 квадратных метров.

Расселение аварийного жилищного фонда проходит в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

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