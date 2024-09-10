Активисты попросили Генпрокуратуру проверить сына Юрия Никулина

Россиян могут обязать проходить консультации психолога перед разводом. Такое предложение подготовил к внесению в законопроект о разводах Депутат Госдумы Игорь Антропенко. Согласно документу, семейные пары с несовершеннолетними детьми или в случае несогласия одного из супругов должны будут проходить консультации у семейного психолога.