«Кожи не хватало»: актриса из сериала «Универ. Новая общага» умерла после резекции желудка, подробности

Тайна даты 12.12.2024 заключается в том, что при сложении всех цифр образуется кармическое число 14, потому день обещает быть наполненным ситуациями, связанными с кармическими долгами и задачами. Об этом рассказала нумеролог Арзу Кабарухина. По ее словам, сегодня также может произойти «сильный всплеск энергии», с которым предстоит справиться.