«Кожи не хватало»: актриса из сериала «Универ. Новая общага» умерла после резекции желудка, подробности

Халима Ибрагимова (фото: телеграм-канал Министерства культуры Узбекистана)
7 декабря 2024 года ушла из жизни узбекская актриса театра и кино Халима Ибрагимова, которой было всего 45 лет. Причиной трагической смерти стали осложнения, возникшие после операции по уменьшению желудка. Эти осложнения привели к летальному исходу. «Радио 1» расскажет о причинах её смерти и обстоятельствах, приведших к трагическому концу.
Серьёзно заболела
25 ноября 2024 года Халимова сообщила своим подписчикам в социальных сетях, что столкнулась с серьёзным заболеванием, но сейчас её состояние улучшается, и лечение продолжается.
«Мы люди с теплыми душами, этого не видно сразу. У меня возникли проблемы со здоровьем, из-за которых я не могла выходить на улицу», — поделилась актриса.Кроме того, она рассказала, что в скором времени примет участие в спектакле театра «Мирзо», где ей предложили одну из ролей.
Состояние ухудшалось
О смерти девушки сообщила народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова.
«У нее была межпозвоночная грыжа. Нужно было либо удалять грыжу, либо снижать вес. Поэтому она решила сделать операцию по уменьшению желудка, не сказав мне. Потом пропала. Я заволновалась и позвонила ей. Она сказала: "я сделала операцию, но рана загноилась". После повторной операции кожи не хватило, у нее было открытое место размером 20 на 50 см, которое воспалилось», — рассказала Усманова.Кроме того, артистка поделилась, что ещё за неделю до кончины Ибрагимовой стало ясно, что произойдёт трагедия. Состояние актрисы ухудшалось: уровень сахара в крови поднялся до 30, возникли проблемы с давлением, а донора, который мог бы помочь, не нашли.
«Она чувствовала приближение своей смерти», — вспоминила Юлдуз.
Биография Халимы Ибрагимовой
Халима Ибрагимова родилась 27 октября 1979 года в Ташкенте. Она прославилась как комедийная актриса, чей талант привлек внимание зрителей. Её дебют на экране состоялся в 2006 году, когда она сыграла небольшую роль в фильме «Анора». После этого актриса снялась в нескольких популярных проектах, среди которых такие фильмы и сериалы, как «Подкидыш», «Пленница кувшина», «Опасный поворот», «Встать на пути», «Мне всё равно», «Озорной малыш».
Одним из значимых проектов для актрисы стал ситком «Универ. Новая общага». Сериал принес Халиме Ибрагимовой популярность среди российских зрителей.
В личной жизни актриса была счастлива с мужем — Джалалом Мирзаевым, который был младше её на семь лет. В 2007 году пара поженилась, и в браке у них родились двое детей — мальчик и девочка.
«Она выросла в суровом мире с самого детства. Рано осталась сиротой. Хрупкая душа, чувствительная, легко начинала плакать», — рассказала Усманова.Коллеги Ибрагимовой вспоминают её как самоотверженного человека и считают, что она была очень искренней.
Умер Георгий Асатиани, игравший Олега Кошевого в «Молодой гвардии»: биография, карьера, причины смерти
Поклонники артистки очень расстроены её смертью.
«Наша любимица, сердце плачет!», — пишут пользователи сети.Министерство культуры Узбекистана также приносит соболезнования родным и близким Халимы.
«Халима Ибрагимова внесла неоценимый вклад в развитие театрального и кинематографического искусства, оставаясь самоотверженным и искренним человеком, который навсегда останется в наших сердцах», — написали в официальном Телеграм-канале Министерства.
Читайте также:
Ушла из жизни народная артистка РСФСР Раиса Максимова
После смерти актера Мадянова в Москве открыли наследственное дело
«Загнала в гроб»: дочь Левкина опровергла слухи о его смерти от рака, кто на самом деле виновен в гибели экс-солиста «На-На»
Дайана Хусинова