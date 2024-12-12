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«Кожи не хватало»: актриса из сериала «Универ. Новая общага» умерла после резекции желудка, подробности

Халима Ибрагимова (фото: телеграм-канал Министерства культуры Узбекистана)

Халима Ибрагимова (фото: телеграм-канал Министерства культуры Узбекистана)

7 декабря 2024 года ушла из жизни узбекская актриса театра и кино Халима Ибрагимова, которой было всего 45 лет. Причиной трагической смерти стали осложнения, возникшие после операции по уменьшению желудка. Эти осложнения привели к летальному исходу. «Радио 1» расскажет о причинах её смерти и обстоятельствах, приведших к трагическому концу.

Серьёзно заболела


25 ноября 2024 года Халимова сообщила своим подписчикам в социальных сетях, что столкнулась с серьёзным заболеванием, но сейчас её состояние улучшается, и лечение продолжается.



«Мы люди с теплыми душами, этого не видно сразу. У меня возникли проблемы со здоровьем, из-за которых я не могла выходить на улицу», — поделилась актриса.
Кроме того, она рассказала, что в скором времени примет участие в спектакле театра «Мирзо», где ей предложили одну из ролей.

Состояние ухудшалось


О смерти девушки сообщила народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова.

«У нее была межпозвоночная грыжа. Нужно было либо удалять грыжу, либо снижать вес. Поэтому она решила сделать операцию по уменьшению желудка, не сказав мне. Потом пропала. Я заволновалась и позвонила ей. Она сказала: "я сделала операцию, но рана загноилась". После повторной операции кожи не хватило, у нее было открытое место размером 20 на 50 см, которое воспалилось», — рассказала Усманова.
Кроме того, артистка поделилась, что ещё за неделю до кончины Ибрагимовой стало ясно, что произойдёт трагедия. Состояние актрисы ухудшалось: уровень сахара в крови поднялся до 30, возникли проблемы с давлением, а донора, который мог бы помочь, не нашли.

«Она чувствовала приближение своей смерти», — вспоминила Юлдуз.

Биография Халимы Ибрагимовой


Халима Ибрагимова родилась 27 октября 1979 года в Ташкенте. Она прославилась как комедийная актриса, чей талант привлек внимание зрителей. Её дебют на экране состоялся в 2006 году, когда она сыграла небольшую роль в фильме «Анора». После этого актриса снялась в нескольких популярных проектах, среди которых такие фильмы и сериалы, как «Подкидыш», «Пленница кувшина», «Опасный поворот», «Встать на пути», «Мне всё равно», «Озорной малыш».

Одним из значимых проектов для актрисы стал ситком «Универ. Новая общага». Сериал принес Халиме Ибрагимовой популярность среди российских зрителей.

В личной жизни актриса была счастлива с мужем — Джалалом Мирзаевым, который был младше её на семь лет. В 2007 году пара поженилась, и в браке у них родились двое детей — мальчик и девочка.

«Она выросла в суровом мире с самого детства. Рано осталась сиротой. Хрупкая душа, чувствительная, легко начинала плакать», — рассказала Усманова.
Коллеги Ибрагимовой вспоминают её как самоотверженного человека и считают, что она была очень искренней.

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Поклонники артистки очень расстроены её смертью.

«Наша любимица, сердце плачет!», — пишут пользователи сети.
Министерство культуры Узбекистана также приносит соболезнования родным и близким Халимы.

«Халима Ибрагимова внесла неоценимый вклад в развитие театрального и кинематографического искусства, оставаясь самоотверженным и искренним человеком, который навсегда останется в наших сердцах», — написали в официальном Телеграм-канале Министерства.

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#трагедия
#лечение
#соболезнования
#актриса
#операции
Рассказавшую о Муму учительницу обвинили в пропаганде квадробинга
12 декабря 2024, 16:08

Фото: istockphoto/Valery Yurasov

Учительницу литературы в подмосковной Лобне обвинили в пропаганде квадробинга, когда она попросила учеников представить себя на месте Муму из рассказа Тургенева. За педагога пришлось заступаться министерству образования Московской области.
Учительница Арувхан Вазировна изучала с пятиклассниками рассказ Тургенева «Муму», сообщает телеграм-канал Baza. В качестве домашнего задания она попросила детей представить себя на месте Муму и написать от её лица сочинение. Рассказать, как проходит день маленькой собачки, чем она занимается, как относится к своему немому хозяину.

Это задание вызвало бурю возмущения в родительском чате. Родители школьников назвали это задание «квадроберским креативом» и пожаловались директору лицея. Причём задание придумала не сама преподавательница, а взяла его из методических указаний. Постепенно обсуждение перешло с задания на национальность учительница.

«Это в вашем лицее учителя мигранты заставляют детей гавкать по-собачьи текст Тургенева "Муму" Позор!» — написала о дна из родительниц в социальной сети.

История про задание и вызванное им возмущение родителей дошла до областного министерства образования. «Маразм крепчал», подумали в ведомстве и заступились за педагога. Там пояснили, что учительница дала задание, выполняя которое школьники должны были выразить эмоциональную характеристику одного из героев рассказа. Там напомнили о литературных произведениях «Каштанка» и «Белый Бим Чёрное ухо» и одноимённых фильмах, где авторы очеловечивают мысли животных. Подобные задания неоднократно встречались в учебном процессе и ранее, сообщили в министерстве, и выразили уверенность, что если бы не современный ажиотаж с квадроберами, подобной бурной реакции родителей не последовало бы.

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#история
#школьники
#родители
#учителя
#мигранты
#национальность
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В Серебряных Прудах стартовал сбор подарков для детей из нуждающихся семей
12 декабря 2024, 15:31

Фото: istockphoto.com/HAKINMHAN

Благотворительная акция «Новогоднее чудо» стартовала в городском округе Серебряные Пруды: для ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, проводится сбор новогодних подарков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В качестве подарков принимаются игрушки, сладости, новая одежда, школьные принадлежности и пр. Сбор проводится в кабинетах №16 и №17 в здании Центрального дома культуры Серебряных Прудов по адресу: улица Первомайская, 12. Время работы — с 9 утра до 17:00», — говорится в сообщении.
Принять участие в акции жителей Серебряных Прудов приглашает Комиссия по делам совершеннолетних и защите их прав при администрации округа. Сбор подарков завершится 27 декабря.

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#серебряные пруды
#благотворительная акция
#подарки
#дети
#новый год
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Подмосковных школьников научили экологично отмечать Новый год
12 декабря 2024, 15:28

Фото: Минчистоты МО

Представители регионального оператора рассказали щёлковским школьникам, как изготовить новогодний экологичный декор. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Специалисты регионального оператора по обращению с ТКО в Ногинском кластере провели для учеников Щёлковской школы №16 уроки экологического просвещения из цикла «Береги природу, сортируй отходы».
«Перед Новым годом речь пошла об осознанном потреблении и экологичном празднования. Разобрали тему, чем можно украшать ёлку и что такое экологичный декор. Ребятам рассказали, как выбрать экоупаковку для подарков, из каких материалов можно сделать украшения своими руками», – говорится в сообщении.
Школьников также научили определять маркировку упаковок и тары, которые можно сдавать в переработку. Им объяснили правила сбора таких опасных отходов, как батарейки, автомобильные шины, ртутные лампы и термометры. Экологи рассказали, почему их нельзя выбрасывать в синие и серые контейнеры возле многоквартирных домов.

Как рассказали в Минчистоты, регоператор проводит занятия по экологическому просвещению во всех образовательных учреждениях Подмосковья. На них ребята получают полезные знания и формируют повседневные экопривычки.

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#подмосковье
#московская область
#минчистоты
#школьники
#экология
#уроки
#отходы
#новый год
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В РФ предложили анонимно тестировать учеников для выявления хулиганов
12 декабря 2024, 15:17

Анна Скрозникова (Фото: РИА Новости/ Владимир Федоренко)

В Российской Федерации школьников захотели анонимно тестировать с целью выявления потенциальных хулиганов. С этой инициативой выступила депутат Государственной Думы Анна Скрозникова, проинформировал Телеграм-канал SHOT.
Парламентарий обратила внимание, что поводом для введения тестирования стала драка в образовательном учреждении в Подмосковье, где семь девочек побили сверстницу. Анна Скрозникова подчеркнула, что такая мера может помочь заранее выявлять «очаги» конфликтов и не допустить, чтобы подобные инциденты происходили вновь.

Проводить опросы, как считает депутат, должны не работники школ, а сторонние организации один раз в четверть, чтобы отследить динамику в поведении и настроении учеников образовательного учреждения.

«К особо проблемным классам будут выезжать специалисты, задачей которых будет прорабатывать с детьми проблемы», — добавила Анна Скрозникова.

Ранее сообщалось, что три молодых человека в Санкт-Петербурге затолкали сверстника в машину и вымогали у него 600 тысяч рублей.

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#подмосковье
#драка
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#работники
#депутат
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Подмосковным многодетным молодым семьям будут платить 300 тыс. рублей
12 декабря 2024, 15:12

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Подмосковные семьи с 1 января 2025 года будут получать выплату в 300 тыс. рублей за рождение третьего и последующего ребёнка. Закон о дополнительной мере поддержки на 100-м заседании приняла Мособлдума.
«Выплата предусмотрена для молодых семей до 35 лет включительно, проживающих в Подмосковье и состоящих в зарегистрированном браке, либо для единственного родителя. Ожидается, что в следующем году выплату получат более 7 тыс. семей. На это предусмотрено более 2 млрд рублей», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Как напомнили в пресс-службе регионального парламента, в Московской области уже предусмотрены меры поддержки для многодетных семей. Предполагается, что введение ещё одной станет для них дополнительным подспорьем.

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#мособлдума
#социальная поддержка
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#семьи
#семьи с детьми
#многодетная семья
#игорь брынцалов
#подмосковье
#московская область
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Во дворах Подмосковья с начала года обустроили более 10 тысяч парковочных мест
12 декабря 2024, 14:59

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзоруМО

Свыше 10 тысяч парковочных мест обустроили на дворовых территориях Московской области с начала текущего года в ходе работ по комплексному благоустройству, общая площадь новых парковок составила около 190 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В этом году провели большую работу по благоустройству дворов. В первую очередь, обустроили парковочные места возле многоквартирных домов, где потребность в них была особенно актуальной. Все действия согласованы с жителями, к процессу также привлекались управляющие компании», — отметил зампред правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
Он добавил, что появление парковок может решить проблему с заставленными машинами газонами, а также транспортом, который перекрывает проезд мусоровозов к контейнерным площадкам.

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#парковки
#благоустройство
#дворы
#минчистоты
#владислав мурашов
#московская область
#подмосковье
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В Московской области будут штрафовать за торговлю в неположенном месте
12 декабря 2024, 14:57

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Подмосковье вводят штрафы за торговлю в неположенном месте. Соответствующий закон в ходе 100-го заседания приняли депутаты Мособлдумы, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
КоАП Московской области дополнила статья о штрафах за розничную торговлю, оказание услуг общественного питания и бытовых услуг в неустановленных местах.

«Незаконная уличная торговля – одно из самых распространённых нарушений в сфере потребительского рынка. С начала года зафиксировано более 13 тыс. правонарушений, к ответственности привлечены свыше 4,5 тыс. граждан. При этом количество нарушений растёт. Ежегодно в подмосковный Минсельхозпрод поступает порядка 2 тыс. жалоб жителей на незаконную уличную торговлю», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.
Составлять протоколы за торговлю в неустановленном месте будут должностные лица органов местного самоуправления, которые занимаются муниципальным контролем.

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#мособлдума
#депутаты
#штрафы
#торговля
#подмосковье
#московская область
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Нумеролог раскрыла тайну даты 12.12.2024
12 декабря 2024, 14:48

Фото: iStock/Anna Solovei

Тайна даты 12.12.2024 заключается в том, что при сложении всех цифр образуется кармическое число 14, потому день обещает быть наполненным ситуациями, связанными с кармическими долгами и задачами. Об этом рассказала нумеролог Арзу Кабарухина. По ее словам, сегодня также может произойти «сильный всплеск энергии», с которым предстоит справиться.
«В этот день может происходить много нестабильных ситуаций. Кто-то начнет больше обижаться на близких людей, кому-то придет смс из банка с сообщением, что его счет арестован, а еще может увеличиться количество аварий на дорогах. При этом обязательно надо будет проявить волю и постараться любые проблемы решать спокойно», — пояснила эксперт в беседе с «Москвой 24».
В то же время экстрасенс Николь Кузнецова рассказала, можно ли носить вещи, принадлежавшие умершим людям. В разговоре с «Вечерней Москвой» эзотерик отметила, что элементы гардероба не несут в себе никакой негативной энергии, если только предыдущий владелец сам наделил их ей.
«Единственная реальная опасность — заболевания, которые можно «подцепить» через одежду и личные вещи. В этом случае рекомендуется избегать контакта с одеждой болеющего, но исключительно по медицинским показаниям», — подчеркнула экстрасенс.
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#счёт
#эзотерика
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Штрафы за перевозку и сброс стройотходов в Подмосковье превысили 122 млн рублей
12 декабря 2024, 14:47

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Свыше 122 миллионов рублей составила общая сумма штрафов за нелегальную перевозку и сброс строительного мусора на территории Московской области, выписанных нарушителям с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«В регионе с начала года было вынесено более 1450 постановлений о штрафах за нелегальную транспортировку строительных отходов на общую сумму более 89 миллионов рублей. Кроме того, за незаконный сброс строительного мусора к административной ответственности привлекли свыше 450 владельцев грузовиков, сумма штрафов составила более 33 млн рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что нарушения правил обращения с отходами были выявлены с помощью камер фото- видеофиксации. Для обработки полученной визуальной информации используется искусственный интеллект.

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#московская область
#подмосковье
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