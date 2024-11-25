«Загнала в гроб»: дочь Левкина опровергла слухи о его смерти от рака, кто на самом деле виновен в гибели экс-солиста «На-На»

Вдова Владимира Левкина Марина с дочерью Никой (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
17 ноября на 58-м году жизни скончался певец Владимир Левкин. В начале 2000-х годов у него был диагностирован рак, который он сумел победить. Причиной его смерти назвали рецидив заболевания, однако дочь экс-солиста группы «На-На» Виктория опровергла эту информацию и заявила, что намерена добиваться расследования. Подробности – в материале «Радио 1».
Причины смерти Левкина
Владимира Левкина в середине ноября доставили в больницу с подозрением на пневмонию. На следующий день музыканта отправили в реанимацию в связи с обострением основного заболевания — лейкоза. Вероятно, именно оно и послужило причиной гибели.
Рак у Левкина рецидивировал в 2013 году, но тогда ему удалось справиться с этой тяжелой болезнью. Поэтому близкие артиста сомневаются, что именно недуг стал причиной его смерти, и предполагают возможность врачебной ошибки.
«Я хочу опровергнуть все, что написано в СМИ. Он хорошо себя чувствовал! Он не умер от рака. Это не рак!», — заявила старшая дочь знаменитости в программе «Секрет на миллион» на НТВ.
Согласно заключению, официальной причиной смерти Владимира Левкина названа пневмония. Однако все документы из медицинского учреждения будут тщательно проверены судьей.
Скорая помощь забрала артиста в ночь с четверга на пятницу из-за головной боли и кашля. Хотя кашель беспокоил Левкина уже некоторое время, это не помешало ему успешно выступить на концерте 1 ноября. По словам близких Левкина, он надеялся вскоре вернуться домой из больницы. Однако в субботу его перевели в реанимацию, а в воскресенье он скончался.
Также стало известно, что за несколько дней до своей смерти исполнитель посетил пластического хирурга и прошел несколько процедур по уходу за собой.
Пластический хирург Дарья Фетисова сообщила в эфире программы, что видела Владимира Лёвкина 12 ноября. Он пришел на осмотр в клинику и признался, что ощущает небольшую слабость. Хирург предложила отложить запланированные уходовые процедуры до полного выздоровления, но певец настаивал на своем. Температура была в норме, поэтому процедуры все-таки провели.
Наследница Левкина настаивает, состояние отца было удовлетворительным и то, что на самом деле привело к его гибели, предстоит выяснить.
Певец Владимир Левкин с супругой Мариной (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Первое интервью вдовы Левкина обернулось скандалом
Поводом для нового обсуждения причин смерти Левкина стало первое интервью вдовы музыканта, которое она дала Вадиму Такменеву в программе «Центральное телевидение» на НТВ. Оказалось, что Марина Левкина рассказала, что сама настояла на том, чтобы Левкин сделал пластическую операцию для омоложения.
«Вот это да! У мужа онкология, хоть и в ремиссии, а она заставляет его делать пластику. Получается, подтолкнула его к этому... А так, может, он ещё и пожил бы», «Загнала в гроб мужика», — поделились мнением поклонники.
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Обвинения в адрес группы «На-На»
Марина Левкина также выразила недовольство в адрес группы «На-На» и её лидера Бари Алибасова, утверждая, что ни один из участников коллектива не помог семье в организации похорон. Вдова поблагодарила всех, кто оказал ей поддержку в организации траурной церемонии, но подчеркнула, что «это не был коллектив группы.
Важно отметить, что после ухода Владимира Левкина из коллектива отношения между участниками действительно стали напряжёнными. Особенно это касалось Бари Алибасова, который известен своей эксцентричностью и склонностью к скандалам. Узнав о смерти своего бывшего подопечного, он заявил:
«С тех пор как он покинул группу, никто ничего не знал о нём. Мы вообще не слышали о нём, пока он был жив».
Один из участников группы «На-На», Владимир Политов, также считает, что не следует смешивать личные и профессиональные отношения. По его мнению, претензии вдовы Владимира Левкина являются несправедливыми.
«Это были исключительно деловые отношения. Мы общались нормально на человеческом уровне. Я сразу написал Марусе, что если потребуется какая-либо помощь с нашей стороны, мы готовы её оказать», — отметил он.
Такого же мнения придерживаются и другие участники коллектива: Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин.
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Анастасия Хохлова