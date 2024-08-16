Умерла звезда спектакля «Похороните меня за плинтусом»

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Заслуженная артистка Белоруссии Тамара Скворцова скончалась в возрасте 78 лет. Об этом говорится в сообщении на сайте Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа.
Отмечается, что Скворцова сыграла более 80 ролей. В релизе отмечается, что артистка отличалась постоянным желанием работать, а также не видела себя без театра. Причина ее смерти не называется.
Известность Скворцова получила по роли бабушки в спектакле по повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». Актриса также пользовалась большой популярностью у зрителей и театральной общественности.
Ранее сообщалось, что заслуженная артистка России Людмила Шестакова умерла в возрасте 67 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Известность Скворцова получила по роли бабушки в спектакле по повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». Актриса также пользовалась большой популярностью у зрителей и театральной общественности.
Ранее сообщалось, что заслуженная артистка России Людмила Шестакова умерла в возрасте 67 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова