В России изменились правила надзора за лицензируемыми автобусными перевозками
Правительство России изменило правила надзора за лицензируемыми автобусными перевозками. Новые поправки касаются федерального государственного контроля на автотранспорте и дорожном хозяйстве.
По информации РИА Новости, теперь объекты надзора разделены на четыре группы в зависимости от тяжести возможных последствий несоблюдения требований. К группе «А», которая включает деятельность по перевозке опасных грузов, добавили и автобусные пассажирские перевозки, которые требуют лицензирования. Ранее они относились к группе «Б».
В новых правилах предусмотрена система оценки рисков. Контролирующие органы будут классифицировать объекты по четырем категориям: высокий, значительный, средний и низкий риск. На определение категории влияют группы тяжести.
Периодичность плановых проверок теперь зависит от категории риска. Для объектов с высоким риском предусмотрен один контрольный визит или проверка в течение двух лет, а также один профилактический визит в год. Объекты со значительным или средним риском получат обязательный профилактический визит, но плановые проверки не понадобятся.
Эти изменения направлены на улучшение контроля за безопасностью автобусных перевозок и повышение качества услуг для пассажиров.
