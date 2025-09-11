Самый настойчивый телефонный мошенник донимал жертву звонками более 17 тысяч раз

11 сентября 2025, 06:47

РИАН: Самый упорный мошенник в июне пытался дозвониться жертве более 17 тысяч раз

Фото: iStock/fizkes

Самый настойчивый телефонный мошенник июня 2025 года предпринял более 17,6 тысячи попыток дозвона до жертвы в течение восьми часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании «Билайн».





Атака произошла 30 июня, ее охарактеризовали как самую сложную за последнее время. «Целью» злоумышленника стал абонент из Республики Дагестан — назойливый аферист совершал в среднем 36 звонков в минуту.





«На протяжении восьми часов (с 8:00 до 16:00) абоненту позвонили 17 635 раз», — объяснили агентству в компании.