Самый настойчивый телефонный мошенник донимал жертву звонками более 17 тысяч раз
Самый настойчивый телефонный мошенник июня 2025 года предпринял более 17,6 тысячи попыток дозвона до жертвы в течение восьми часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании «Билайн».
Атака произошла 30 июня, ее охарактеризовали как самую сложную за последнее время. «Целью» злоумышленника стал абонент из Республики Дагестан — назойливый аферист совершал в среднем 36 звонков в минуту.
«На протяжении восьми часов (с 8:00 до 16:00) абоненту позвонили 17 635 раз», — объяснили агентству в компании.Благодаря работе антифрод-системы оператора клиент даже не узнал об угрозе.
В «Билайне» добавили, что с января по август 2025 года было заблокировано более 2,2 миллиарда спам-звонков и около 560 миллионов мошеннических вызовов, которые поступали гражданам.
Наиболее уязвимой для мошенников группой остаются пожилые люди: 202 миллиона заблокированных вызовов предназначались клиентам старше 65 лет, причем мужчины подвергались атакам чаще (56% случаев).
Ранее в МВД предупредили, что телефонные мошенники стали использовать новую схему обмана. Они представляются юристами и убеждают жертв приобретать дорогостоящие современные смартфоны.