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Алла Пугачёва выпустила третью песню о войне

Алла Пугачёва (Фото: Instagram**, @alla_orfey)

Алла Пугачёва (Фото: Instagram**, @alla_orfey)

Певица Алла Пугачёва выпустила третью заключительную песню о войне. Она посвящена отцу и его друзьям-фронтовикам. Запись появилась на канале артистки в YouTube.
Композиция получила название «Верьте или не верьте». Она входит в цикл «Поцелуи войны».

Песня написана на стихи Андрея Ордынца, композитором выступил Андрей Мисин. В песне есть строчки: «Верьте или не верьте. Крылья легко сложить. Кто-то боится смерти, а кто-то боится жить».

Мисин также написал музыку и к двум другим песням цикла. Автором песни «Поцелуи войны» тоже был Ордынец, а вот текст для песни «Мама» написала сама Пугачёва.

Ранее певица Лариса Долина сообщила, что отношения с Примадонной у неё были напряжённые, причиной тому стала знаменитая песня «Погода в доме».

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*признан в России иноагентом.
**запрещён в РФ.
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#алла пугачёва
#стихи
#песня
На Урале заметили трёх слонов
Трёх слонов заметили около трассы, недалеко от Перми
25 апреля 2025, 17:18

Фото: iStock/Cathy Rose

Недалеко от Перми, в поле, проезжающие увидели мирно прогуливающихся трёх слонов — удивительный факт для Урала, всё же не Африка.
Как пишет «Российская газета», слоны являются частью цирковой труппы. Она ехала на гастроли в Пермь, но недалеко от города сломался автомобиль, в котором перевозили слонов. Пока машину чинили, животных вывели погулять в поле. На дороге образовалась пробка: водители тормозили, чтобы снять экзотических зверей.

Ролик с гуляющими слонами моментально разлетелся по интернету. Пермяки хвалили дрессировщиков за то, что те дали погулять животным. Некоторые опасались за слонов, ведь их могли покусать клещи — сезон уже начался.

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#автомобиль
#водители
#слон
#пермский край
#цирк
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Стало известно, сколько зарабатывает лишённый гражданства РФ Слава Комиссаренко за границей
Лишённый гражданства РФ Комиссаренко получает за концерты за границей миллионы
25 апреля 2025, 15:48

Вячеслав Комиссаренко (Фото: Инстаграм* @slavakomissarenko)

На днях стендап-комика Славу Комиссаренко лишили российского гражданства. В январе 2022 года он уехал из РФ. Юморист успел пожить в Польше, Турции, а сейчас он обосновался в Чехии и зарабатывает миллионы.
По данным Telegram-канала Mash, гонорар Комиссаренко за концерт составляет 1,6 млн рублей. Перелет, проживание, трансфер, питание, суточные, гримерка и технический райдер оплачиваются отдельно.

По словам Славы, зачастую он находится в постоянных разъездах.

«Непонятно где живу. Сегодня там, завтра тут. Вот вообще вышел из темноты в Варшаве», — рассказывал комик в в YouTube-шоу «Локал Live».

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*Запрещен в РФ
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#telegram
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Эксперты рассказали о росте индекса стоимости элитной недвижимости
Исследование: индекс стоимости элитной недвижимости поднялся на 6,5%
25 апреля 2025, 15:28

Фото: iStock/Wirestock

По итогам первого квартала 2025 года индекс стоимости элитной недвижимости вырос на 6,5%. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на девелопера Sminex и инвестиционный холдинг «Финам».
По данным издания, на сегодняшний день за квадратный метр элитного жилья придётся заплатить порядка 2,59 млн рублей, что на 6,5% больше, чем в последнем квартале 2024 года.

«Индекс стабильно растет на 6–7% за квартал. Это подтверждает устойчивый спрос на элитную недвижимость. Мы видим, что покупатели всё чаще выбирают новые дома с насыщенным продуктовым наполнением и более дорогие лоты», — рассказал директор по оценке Sminex Святослав Куланин.

Вместе с тем наблюдается подорожание и в сфере гостиничной индустрии. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, что стоимость размещения в российских курортных районах грядущим летом увеличится на 15-20 % по сравнению с прошлым годом.

По словам эксперта, рост стоимости связан с инфляцией и кадровым дефицитом в отрасли.

«Недоступность части пляжей на побережье Черного моря приведет к перераспределению туристических потоков, указал он. Так, увеличенный наплыв туристов ожидается в отелях и гостиницах Крыма. Также сохранится повышенная нагрузка в объектах размещения на курортах Калининградской области», — отметил Колесников.

Тем не менее он подчеркнул, что гостиничная индустрия готова к предстоящему курортному сезону.

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Синоптик назвал самый холодный день в Москве
Синоптик Шувалов: самый холодный день в Москве будет в воскресенье
25 апреля 2025, 15:28

Фото: iStock/Ganna STRYZHEKIN

Несмотря на стоящий зной, в Москве и области обещают снег и заморозки.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что похолодание в Москве и области достигнет пика в воскресенье и понедельник.

«Снег — это вещь достаточно привычная, едва ли не ежегодная. Самый холодный день будет в воскресенье. Вот тогда и может выпасть слабый снег. А самая холодная ночь будет с воскресенья на понедельник — ожидается -1, -3 градуса», — рассказал синоптик.

По его прогнозу, в субботу и воскресенье будет 6, 8 градусов, а с понедельника ожидается больше солнца и дневные температуры порядка 10, 12 градусов.

«Мы пройдём пик похолодания в воскресенье-понедельник. Затем погода нормализуется, хотя и будет оставаться ниже привычной, а со второго мая мы неуклонно пойдем вверх по температуре. К четвертому мая ожидается уже 17, 19 градусов», — сообщил Шувалов.

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«Большой человек с большим сердцем»: Ургант посетил церемонию прощания с Церетели в Грузии
Иван Ургант пришёл на церемонию прощания с Зурабом Церетели в Тбилиси
25 апреля 2025, 15:26

Иван Ургант (Фото: Instagram*, @urgantcom)

Телеведущий и шоумен Иван Ургант пришёл на церемонию прощания со скульптором и художником-монументалистом Зурабом Церетели в Тбилиси. Информация появилась в соцсетях.
После церемонии прощания в Москве гроб с телом скульптора перевезли в Тбилиси (здесь родился Церетели). Сегодня последний день гражданской панихиды, также она проходила вчера, 24 апреля. Гроб находится в созданном скульптором Музее современного искусства.
«Я здесь, в общем-то, просто потому что оказался в Тбилиси, у меня здесь концерты. Для меня просто было бы непростительно не прийти и с ним не прощаться. Он большой человек с большим сердцем и с большой любовью к людям», — сказал Ургант.
Похоронят Церетели в Дидубийском пантеоне.

Напомним, что Зураб Церетели умер 22 апреля, причина смерти — остановка сердца. Художнику был 91 год.

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*запрещён в РФ.
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