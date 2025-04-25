Алла Пугачёва выпустила третью песню о войне

Алла Пугачёва (Фото: Instagram**, @alla_orfey)
Певица Алла Пугачёва выпустила третью заключительную песню о войне. Она посвящена отцу и его друзьям-фронтовикам. Запись появилась на канале артистки в YouTube.
Композиция получила название «Верьте или не верьте». Она входит в цикл «Поцелуи войны».
Песня написана на стихи Андрея Ордынца, композитором выступил Андрей Мисин. В песне есть строчки: «Верьте или не верьте. Крылья легко сложить. Кто-то боится смерти, а кто-то боится жить».
Мисин также написал музыку и к двум другим песням цикла. Автором песни «Поцелуи войны» тоже был Ордынец, а вот текст для песни «Мама» написала сама Пугачёва.
Ранее певица Лариса Долина сообщила, что отношения с Примадонной у неё были напряжённые, причиной тому стала знаменитая песня «Погода в доме».
Читайте также:
«Ух, какие классные»: Алла Пугачёва не сдержала эмоций, увидев ролик Ивана Урганта
Максим Галкин* уехал от Пугачёвой в Германию
Провал на Евровидении, связь с Аллой Пугачевой и родство с женой Джигана: как сейчас живет Юлия Самойлова
*признан в России иноагентом.
**запрещён в РФ.
Песня написана на стихи Андрея Ордынца, композитором выступил Андрей Мисин. В песне есть строчки: «Верьте или не верьте. Крылья легко сложить. Кто-то боится смерти, а кто-то боится жить».
Мисин также написал музыку и к двум другим песням цикла. Автором песни «Поцелуи войны» тоже был Ордынец, а вот текст для песни «Мама» написала сама Пугачёва.
Ранее певица Лариса Долина сообщила, что отношения с Примадонной у неё были напряжённые, причиной тому стала знаменитая песня «Погода в доме».
Читайте также:
«Ух, какие классные»: Алла Пугачёва не сдержала эмоций, увидев ролик Ивана Урганта
Максим Галкин* уехал от Пугачёвой в Германию
Провал на Евровидении, связь с Аллой Пугачевой и родство с женой Джигана: как сейчас живет Юлия Самойлова
*признан в России иноагентом.
**запрещён в РФ.
Анастасия Чубина