На Камчатке ограничат мобильную связь
В Камчатском крае вводят временные ограничения на работу мобильного интернета в целях безопасности. Об этом 7 января в телеграм-канале сообщил губернатор Владимир Солодов.
По его словам, решение приняли на федеральном уровне для регионов, где располагаются важные объекты Минобороны. Солодов отметил, что Камчатка — стратегически значимая территория, а риск атак беспилотников на военные и инфраструктурные объекты является актуальным не только для западных субъектов страны.
Губернатор подчеркнул, что меры будут действовать недолго и их отменят, как только это позволит оперативная обстановка. Также он поручил проверить, как работают все бесплатные общественные точки доступа Wi‑Fi.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотниками Краснодон и Суходольск в ЛНР.
