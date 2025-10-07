В Бангладеш крокодил укусил рыбака за ногу и утопил его
В Бангладеш крокодил напал на рыбака и утопил его. Об этом сообщает местное издание Bdnews24.com.
Трагедия произошла, когда 32-летний Субрата Модал с четырьмя товарищами отправился в мангровый лес Сундарбан. Они целый день ловили крабов и к ночи решили вернуться домой через водный канал. Внезапно перед мужчинами возникла рептилия, вцепилась в ногу одного из них и утащила под воду. Спасшиеся рыбаки рассказали о случившемся жителям своей деревни, после чего все вместе отправились на поиски.
Спустя семь часов после нападения они заметили того самого крокодила с мужчиной в пасти. Хищник стремительно скрылся на глубине, но через час все же отпустил свою жертву. Модала достали из воды, однако он уже не дышал. Местные власти пообещали выплатить семье погибшего компенсацию в размере 300 тысяч така (около 199 тысяч рублей).
Ранее сообщалось, что в Индии крокодил напал на многодетную мать во время рыбалки и растерзал ее.
