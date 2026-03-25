Американец выиграл миллион долларов, наслаждаясь жареной курицей в кафе

25 марта 2026, 10:31

Американец пошел в кафе с жареной курицей и выиграл в лотерею $1 миллион

Житель штата Мэриленд стал обладателем миллиона долларов после того, как зашел в кафе, где продавали жареную курицу. Он купил лотерейные билеты и неожиданно выиграл крупную сумму. Об этом сообщает UPI.





Мужчина зашел в заведение в Форест-Хилл и решил поиграть в лотерею. Он приобрел два билета розыгрыша 100X the Cash и выиграл по 50 долларов на каждом. На эти деньги американец купил еще один билет и вскоре обнаружил, что его приз составил один миллион долларов.





«Я был в шоке. Сначала подумал, что выиграл тысячу, но потом увидел, что это миллион», — поделился счастливчик.