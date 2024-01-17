«Американские» россияне будут голосовать на выборах президента РФ в трёх городах

Голосование на предстоящих выборах президента России пройдет в США 17 марта на трех участках, которые будут открыты в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.
По словам дипломата, ситуация в сфере безопасности работы нашего посольства и консульств серьезно ухудшилась, в том числе из-за действий представителей украинской диаспоры.
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