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«Американские» россияне будут голосовать на выборах президента РФ в трёх городах

Посол Антонов рассказал о будущем голосовании на выборах президента РФ
17 января 2024, 00:12
Голосование на предстоящих выборах президента России пройдет в США 17 марта на трех участках, которые будут открыты в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Посольство уже попросило власти США усилить меры безопасности около российских дипломатических миссий в связи с предстоящими в марте выборами президента России, добавил он.

По словам дипломата, ситуация в сфере безопасности работы нашего посольства и консульств серьезно ухудшилась, в том числе из-за действий представителей украинской диаспоры.

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