Тигр-людоед напал на мужчину в Приморье и загрыз его насмерть

Фото: iStock/Andrey Rykov

В Приморье тигр напал на человека и загрыз его насмерть. Об этом сообщили в Telegram-канале Amur Mash.



Трагедия произошла в Чугуевском районе. Согласно материалу, мужчина вёз еду на подкормочную площадку для копытных, когда на него напал хищник. На месте происшествия сейчас работают следователи и специалисты-охотоведы. Они планируют отловить тигра в ближайшее время.

Мария Моисеева

