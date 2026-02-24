SHOT: В Москве горит 17-этажка, людей заблокировало — видео

24 февраля 2026, 17:24

SHOT: В Жулебино горит 17-этажка

Фото: istockphoto/grafoto

Пожар в многоэтажке на Хвалынском бульваре в районе Выхино-Жулебино заблокировал жильцов на 17-м этаже. Люди кричат из окон и просят о помощи.