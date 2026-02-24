SHOT: В Москве горит 17-этажка, людей заблокировало — видео
Пожар в многоэтажке на Хвалынском бульваре в районе Выхино-Жулебино заблокировал жильцов на 17-м этаже. Люди кричат из окон и просят о помощи.
Как сообщает SHOT, возгорание произошло в квартире на верхнем этаже здания. К месту происшествия направляются экстренные службы, данные о возможных пострадавших уточняются.
Ранее в «Москва-Сити» произошёл пожар в апартаментах на 48-м этаже. Возгорание началось с мебели — огонь быстро разгорелся, но успел охватить лишь около двух квадратных метров.
Прибывшие пожарные оперативно потушили пламя и не дали ему распространиться на другие помещения. Пострадавших среди жильцов и сотрудников комплекса нет, эвакуацию не объявляли.
Читайте также: