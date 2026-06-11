XDA назвал признаки слежки через веб-камеру
Журналисты издания XDA перечислили признаки, по которым можно заподозрить слежку через встроенную веб-камеру компьютера. Об этом сообщает XDA.
По данным портала, злоумышленники могут получить доступ к устройству через фишинг или взлом беспроводной сети. После этого они способны использовать камеру для наблюдения за владельцем. Один из главных сигналов — индикатор камеры, если он загорается без понятной причины. Эксперты советуют проверить, какие приложения получили доступ к веб-камере. Еще один возможный признак — проблемы с производительностью компьютера и подключением к интернету, так как шпионские программы могут расходовать ресурсы устройства.
Авторы материала добавили, что после записи видео на компьютере могут остаться сохраненные ролики. После проверки они рекомендуют запустить полное сканирование системы с помощью надежного антивируса и включить защиту в реальном времени, в том числе на Mac.
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