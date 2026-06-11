XDA назвал признаки слежки через веб-камеру

11 июня 2026, 11:37

На слежку через веб-камеру могут указывать проблемы с мощностью ПК и интернетом

Фото: сгенерировано с помощью ИИ GigaChat

Журналисты издания XDA перечислили признаки, по которым можно заподозрить слежку через встроенную веб-камеру компьютера. Об этом сообщает XDA.