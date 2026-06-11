В Турции самолет с 267 пассажирами на борту врезался в вышку связи
Пассажирский самолёт Turkish Airlines после посадки в Анталье задел крылом антенну радара. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию турецкой авиакомпании.
Борт выполнял рейс из Стамбула, внутри находились 267 пассажиров. Самолёт успешно коснулся взлётно-посадочной полосы, однако во время движения к месту стоянки он врезался правым крылом в мачту наземного радара. Компания уже начала техническую проверку инцидента.
Всех пассажиров благополучно эвакуировали. Один человек получил небольшие травмы, но сейчас его состояние не вызывает опасений, и госпитализация не понадобилась.
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