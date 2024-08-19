Аналитик Ульянов раскрыл, как избежать кражи данных через смарт-часы

Фото: iStock/Sinenkiy
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов заявил, что риск утечки данных через смарт-часы, которые собирают информацию через смартфоны и передают её различным сервисам и приложениям, устранить окончательно невозможно.
Однако, по его словам, этот риск можно минимизировать, если использовать устройства надёжных крупных брендов.
Кроме этого, рекомендуется периодически обновлять ПО в части безопасности, придумывать разные логины и пароли для сервисов.
До этого генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы», председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко предлагал ввести школьные сим-карты в целях безопасности.
Ранее куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова сообщала, что злоумышленники создают фальшивые интернет-магазины, предлагающие распродажи школьной одежды, учебников и канцтоваров.
Читайте также:
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме перед 1 сентября
Хамзаев заявил о необходимости улучшить процесс верификации данных в РФ
В ВТБ назвали три главные схемы мошенников, нацеленные на пенсионеров
«Есть небольшие производители, для которых после утечки ничего не поменяется. Когда мы говорим о компаниях, которые работают в масштабах всего мира, то, если выяснится подобное, это может вызвать цепную реакцию отказов от их устройств и сервисов. Поэтому большие игроки не заинтересованы в недовольстве пользователей», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Ульянов.
Кроме этого, рекомендуется периодически обновлять ПО в части безопасности, придумывать разные логины и пароли для сервисов.
До этого генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы», председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко предлагал ввести школьные сим-карты в целях безопасности.
«Сегодня дети имеют доступ к мобильному контенту, связанному с образованием. Общее образование в России является бесплатным, то в данном случае трафик, который дети используют для доступа к образовательным материалам тоже должен быть бесплатным. Значит, Минпросвещения РФ и телекоммуникационные компании должны внедрить школьные сим-карты, которые смогут ограничить доступ детей к нежелательному контенту и дать детям возможность получить дополнительные бесплатные знания», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Рыбальченко.
Ранее куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова сообщала, что злоумышленники создают фальшивые интернет-магазины, предлагающие распродажи школьной одежды, учебников и канцтоваров.
Читайте также:
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме перед 1 сентября
Хамзаев заявил о необходимости улучшить процесс верификации данных в РФ
В ВТБ назвали три главные схемы мошенников, нацеленные на пенсионеров
Мелисса Тимофеева