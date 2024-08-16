В ВТБ назвали три главные схемы мошенников, нацеленные на пенсионеров

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Аферисты осуществляют более 50% атак на пенсионеров с помощью трех схем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВТБ.
Мошенники пытаются обмануть пожилых людей, предлагая им перерасчёт пенсии, оформление полиса ОМС и несуществующие скидки на ЖКУ. Эти три сценария составляют примерно половину от общего числа мошеннических атак на пенсионеров.
Первая схема мошенничества основана на том, что злоумышленники звонят пенсионерам, выдавая себя за сотрудников Социального фонда России. Они обещают перерасчет и увеличение пенсии и просят предоставить личные данные, код из СМС или установить приложение для доступа к смартфону жертвы. Получив код из СМС, они могут получить доступ к личному кабинету пенсионера на портале «Госуслуги». Это позволяет им оформить кредиты на имя жертвы или получить доступ к онлайн-банку и вывести деньги.
Вторая схема мошенничества включает в себя ложную информацию о проведении акции, которая якобы предоставляет скидки пенсионерам на жилищно-коммунальные услуги. Злоумышленники просят предоставить персональные данные и код из СМС, чтобы подтвердить, что человек является пенсионером. Затем они используют эту информацию для кражи денег или получения кредитов.
Третья схема основана на том, что мошенники звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками страховой компании, и утверждают, что необходимо срочно продлить полис ОМС. Они просят скачать приложение, которое на самом деле является вредоносной программой, позволяющей злоумышленникам получить доступ к устройству жертвы. Как вариант, мошенники могут попросить назвать код из СМС, который даст им доступ к личному кабинету жертвы на портале «Госуслуги».
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Первая схема мошенничества основана на том, что злоумышленники звонят пенсионерам, выдавая себя за сотрудников Социального фонда России. Они обещают перерасчет и увеличение пенсии и просят предоставить личные данные, код из СМС или установить приложение для доступа к смартфону жертвы. Получив код из СМС, они могут получить доступ к личному кабинету пенсионера на портале «Госуслуги». Это позволяет им оформить кредиты на имя жертвы или получить доступ к онлайн-банку и вывести деньги.
Вторая схема мошенничества включает в себя ложную информацию о проведении акции, которая якобы предоставляет скидки пенсионерам на жилищно-коммунальные услуги. Злоумышленники просят предоставить персональные данные и код из СМС, чтобы подтвердить, что человек является пенсионером. Затем они используют эту информацию для кражи денег или получения кредитов.
Третья схема основана на том, что мошенники звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками страховой компании, и утверждают, что необходимо срочно продлить полис ОМС. Они просят скачать приложение, которое на самом деле является вредоносной программой, позволяющей злоумышленникам получить доступ к устройству жертвы. Как вариант, мошенники могут попросить назвать код из СМС, который даст им доступ к личному кабинету жертвы на портале «Госуслуги».
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Дарья Осипова