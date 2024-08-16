Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В ВТБ назвали три главные схемы мошенников, нацеленные на пенсионеров

В ВТБ назвали три главные схемы мошенников, нацеленные на пенсионеров

ВТБ: мошенники осуществляют более 50% атак на пенсионеров, применяя три схемы
16 августа 2024, 09:50
Фото: iStock/JuYochi

Фото: iStock/JuYochi

Аферисты осуществляют более 50% атак на пенсионеров с помощью трех схем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВТБ.
Мошенники пытаются обмануть пожилых людей, предлагая им перерасчёт пенсии, оформление полиса ОМС и несуществующие скидки на ЖКУ. Эти три сценария составляют примерно половину от общего числа мошеннических атак на пенсионеров.

Первая схема мошенничества основана на том, что злоумышленники звонят пенсионерам, выдавая себя за сотрудников Социального фонда России. Они обещают перерасчет и увеличение пенсии и просят предоставить личные данные, код из СМС или установить приложение для доступа к смартфону жертвы. Получив код из СМС, они могут получить доступ к личному кабинету пенсионера на портале «Госуслуги». Это позволяет им оформить кредиты на имя жертвы или получить доступ к онлайн-банку и вывести деньги.



Вторая схема мошенничества включает в себя ложную информацию о проведении акции, которая якобы предоставляет скидки пенсионерам на жилищно-коммунальные услуги. Злоумышленники просят предоставить персональные данные и код из СМС, чтобы подтвердить, что человек является пенсионером. Затем они используют эту информацию для кражи денег или получения кредитов.

Третья схема основана на том, что мошенники звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками страховой компании, и утверждают, что необходимо срочно продлить полис ОМС. Они просят скачать приложение, которое на самом деле является вредоносной программой, позволяющей злоумышленникам получить доступ к устройству жертвы. Как вариант, мошенники могут попросить назвать код из СМС, который даст им доступ к личному кабинету жертвы на портале «Госуслуги».

Читайте также:

Адвокат Жорин предположил, что Долина не вернет отданные мошенникам деньги

Москвичку обманули на 162 тыс. руб., обещав связаться с ее супругом на СВО

Мошенники атаковали высокопоставленного чиновника МВД РФ
#деньги
#пенсии
#мошенники
#кражи
#кредиты
#омс
#данные
#госуслуги
#человек
#компании
#скидки
#полис
#онлайн
#жку
#смс
#акции
#жертвы
Бригаду подмосковного мусоровоза поощрили за отличную работу
16 августа 2024, 09:55

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Экипаж мусоровоза регионального оператора Рузского кластера, работающий под руководством Игоря Воропаева, премировали за отличную работу, обратить внимание на достойных поощрения сотрудников помогло письмо с благодарностью от жительницы Красногорска, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Уже более полугода наша семья наблюдает за работой бригады Игоря Александровича Воропаева. Четко, быстро, чисто и всегда с улыбкой, даже в дни непогоды. В наше время редко встретишь такое уважение к своему труду. Таких сотрудников можно ставить в пример для новичков и тех, кто хочет работать в данной профессии», — говорилось в письме.
По решению компании, экипаж Игоря Воропаева получил материальное вознаграждение за выполнение своих обязанностей на высоком профессиональном уровне.

Читайте также:

В Московской области с начала лета привели в порядок более 250 урн

Площадку для раздельного сбора мусора в Раменском откроют до конца августа

В Лотошине оборудовали площадку для крупногабаритного мусора
#мусоровоз
#мусорный оператор
#премия
#минчистоты
#московская область
#подмосковье
#красногорск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Лосино-Петровском объявили конкурс на проведение капремонта в детском саду
16 августа 2024, 09:15

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Здание детского сада №3 «Ивушка», расположенное на улице Гоголя в городе Лосино-Петровский, собираются капитально отремонтировать, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, провести капитальный ремонт в здании детского сада, общая площадь которого составляет более 1,6 тыс. квадратных метров, а также поставить туда оборудование, необходимое для эксплуатации этого объекта. Работы должны быть завершены в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 187 миллионов 549 тысяч 710 рублей 18 копеек, заявки принимаются до 28 августа.

Читайте также:

В серпуховской школе №11 установили новую систему вентиляции

Назван срок завершения капремонта котельной №1 в Дубне

Готовность капремонта двух участков теплосетей в Солнечногорске достигла 80%
#лосино-петровский
#детский сад
#детсад
#капремонт
#комитет по конкуретной политике мо
#капитальный ремонт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Певице Глюкозе разблокировали банковские счета
Глюкоза погасила налоговый долг, счета певицы разморожены
16 августа 2024, 07:11

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Банковские счета Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как певица Глюк'oZa, разблокированы. Об этом информирует РИА Новости.
В конце июля Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по банковским счетам певицы из-за долга в размере 262,817 тысячи рублей. Отметим, что заморозка счетов артистки произошла через несколько дней после концерта в Красноярске, который прошёл 20 июля.

Певица Глюкоза зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Основной вид деятельности её ИП – художественное творчество. В настоящее время сведения о заблокированных счетах предпринимателя в базе отсутствуют.

Ранее она владела компанией «Система-А», которая занималась производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Однако она прекратила свою деятельность в январе 2023 года.

До этого певица Глюк’oZa едва не сорвала своё выступление на Дне металлурга в Красноярске. По словам зрителей, она не попадала в ноты и трогала себя за интимные места. Сама артистка объяснила причины своего скандального поведения приемом психотропных препаратов.

Читайте также:

ФНС заблокировала счета Глюкозы

Судебный иск, реакция Мизулиной и оправдания: Чем закончился скандальный концерт Глюкозы

«Трогала себя внизу»: Глюк’oZa вела себя неадекватно на концерте в Красноярске
#певица
#фнс
#операции
#сво
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Как включенная геолокация на телефоне угрожает вашей безопасности
Эксперт Черненко: включенная геолокация может нарушить вашу конфиденциальность
16 августа 2024, 05:30

Фото: istock/scyther5

Генеральный директор компании Telecom Daily Денис Кусков предупредил о потенциальных рисках использования функции геолокации на смартфонах. По словам эксперта, включенная геолокация может привести к сбору данных о местоположении пользователя в фоновом режиме, что нарушает его конфиденциальность.
Кусков советует отключать геолокацию, если она не требуется для работы приложений. Это поможет предотвратить нежелательный сбор данных и сэкономить интернет-трафик. Кроме того, отключение автоматического обновления приложений помогает продлить время работы устройства от одной зарядки.

Эксперт также рекомендует снижать яркость экрана, что уменьшает потребление энергии и защищает здоровье глаз. Он акцентировал внимание на важности внимательного прочтения условий использования интернет-сайтов, особенно соглашений о файлах cookies.

Вадим Виноградов, руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий, отметил, что разработчики операционных систем могут удаленно регулировать доступ к функциям и датчикам устройства. Александр Черненко из компании R-Vision добавил, что приложения с чрезмерными разрешениями могут злоупотреблять доступом к личной информации и функциям управления устройством.

Читайте также:

Россиянам предложили переодеть школьников

Врач Тен раскрыла, чем человек может быть опасен для домашних животных

Психолог Дугенцова раскрыла, как грамотно подготовить ребёнка к учебному году
#эксперт
#интернет
#здоровье
#врач
#приложения
#человек
#компании
#отключение
#трафик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам предложили переодеть школьников
В ГД предложили ввести единую школьную спортивную форму в цветах триколора
16 августа 2024, 04:15

Фото: istock/ipolonina

В Государственной думе России предложили ввести единый стандарт спортивной формы для школьников, используя цвета флага России. С таким предложением выступил депутат ГД Сергей Колунов.
Как сообщает РИА Новости, по инициативе депутата, новая форма должна быть выполнена в цветах белого, синего и красного, и на ней должен присутствовать герб России. Предложение будет направлено министру просвещения Сергею Кравцову и министру спорта Михаилу Дегтяреву для рассмотрения.

Депутат считает, что унифицированная форма для уроков физкультуры поможет устранить различия между учениками, связанные с финансовыми возможностями, и снизит влияние модных тенденций на школьную среду. Колунов уверен, что эта мера будет способствовать уравниванию всех школьников и улучшению их учебного опыта.

Ранее сообщалось, что Московская область приняла 265 школьников из Белоруссии для культурного обмена и ознакомления с образовательными кластерами региона. Гостевая программа проходила в рамках межправительственных соглашений между Россией и Белоруссией, сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.

Читайте также:

Волоколамские школьники сшили для участников СВО плащ-палатки

Стало известно, как часто школьники используют ИИ для учёбы

Подмосковные школьники победили на Всероссийском конкурсе «Большая перемена»
#московская область
#школьники
#минобразования
#программа
#депутат
#новости
#ии
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Антон Вихровей 16 августа: что нужно делать, чтобы не спугнуть удачу и не остаться без денег
16 августа 2024, 00:00

Фото: iStock/Lyubov Demus

16 августа верующие вспоминают Антония Римлянина — русского православного святого. В народе — Антон Вихровей, Малинник. В старину в этот день ждали появления вихрей и определяли, какой будет погода предстоящей зимой.
Об особенностях дня Антона Вихровея, истории праздника, народных приметах и традициях расскажет редакция «Радио 1».

Антон Вихровей в 2024 году — история праздника


Антоний родился в Риме в христианской семье. Осиротев, он раздал большую часть оставшегося ему богатства беднякам, а оставшееся сложил в бочку и бросил в море. После этого Антоний постригся в монахи. Он полностью отказался от всего мирского и посвятил себя служению Богу.

С историей появления монаха в Великом Новгороде связано несколько легенд. По одной из них, Антоний жил отшельником в приморских горах. В один из дней во время молитвы камень, на котором он молился, бурей унесло в море. Несколько дней он дрейфовал на нем, пока однажды, он чудесным образом оказался в древнерусском городе. Произошло это в день Рождества Богородицы.

После на том месте Антоний основал Рождественский собор (Антониев монастырь). Волны принесли к берегу и бочку, в которую были помещены богатства Антония. ЭНа эти средства монах пробрел землю и стал строить каменную церковь.

Фото: iStock/SimoneN

Что можно делать 16 августа 2024


Наши предки в этот день следили за скоростью и направлением ветра, чтобы узнать, какой будет зима. На Антона Вихровея ветер меняет направление и усиливается. С давних времен было принято «проветривать» вещи. Их выносили во двор и оставляли до вечера. Считалось, что после такого ритуала человека обойдут стороной болезни, а в дом придет достаток и благополучие.

Еще к середине августа в лесах поспевала малина. На Руси ее начинали собирать с Антонова дня. Поэтому другое название праздника — Малинник. Из ягод готовили пироги, напитки и заготавливали варенье.


Что нельзя делать 16 августа 2024


В день Антона Вихровея нельзя убираться и делать перестановку в доме, иначе можно спугнуть из дома удачу. В особенности нельзя вытирать пыль — это приведет к пустому кошельку.

Согласно народным поверьям, не рекомендуется браться за новые дела, поскольку они могли плохо закончиться. При этом лениться и отлынивать от работы также нельзя. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Фото: iStock/Choreograph

Ссора с родственниками в этот день грозит крупными неприятностями в дальнейшем. В этот праздник также не следует рассказывать хорошие сны, чтобы не спугнуть счастливые события, которые предвещал сон.

Приметы о погоде на 16 августа


Погода на Антона Вихровея обычно показывает, какой будет октябрь. Если 16 августа было дождливым, то вероятнее всего, осадки будут длиться еще долго.

Фото: iStock/Nastco

О ранних холодах свидетельствовала смена перьев у домашней птицы, а о теплой погоде — туман.

Именины 16 августа


16 августа именины отмечают: Антон, Вячеслав, Иван, Исаакий, Кузьма, Николай.

Читайте также:

День Степана Сеновала 2024: каким венком отгоняли беды и что такое «солнце с маревами»

Медовый Спас 14 августа: чего не нужно делать, чтобы не разориться

Успенский пост в 2024 году: дата начала, запреты и молитвы
#история
#церковь
#праздник
#дом
#море
#птицы
#сон
#зима
#ветер
#осадки
#болезни
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Заложенный в 2013 году Кирилло-Мефодиевский храм в Балашихе будет достроен
15 августа 2024, 22:38

Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проверил ход работ на площадке возведения Кирилло-Мефодиевского храма в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Вместе с главой городского округа Сергеем Юровым и епископом Балашихинским и Орехово-Зуевским Владыкой Николаем Брынцалов оценил темпы работы в микрорайоне Железнодорожный. По словам спикера регионального парламента, это долгожданный объект для жителей – закладной камень на месте строительства храма заложен ещё в 2013 году.
«В строительстве храма были задержки. Однако сейчас работы возобновились. Все решения, которые были утверждены, будут реализованы. Есть инвестор, заложены средства. Новый храм позволит нашим верующим жителям приходить сюда, посещать службы и приобщать к этому детей», – подчеркнул спикер.
Строители начинают работу не с нуля. За несколько лет, в том числе благодаря пожертвованиям прихожан, были возведены стены и перекрытия нижнего храма, железобетонная конструкция купольной части алтаря верхнего храма и колокольня.

Перед тем, как нынешний застройщик приступил к следующему этапу работ, провели обследование объекта на предмет несущей способности. Результаты экспертизы показали, что строительство можно продолжать.

Как рассказал в ходе встречи настоятель строящегося храма Алексий Рябиков, это будет классический пятикупольный собор. Храм сможет принимать до 500 человек. В нём также будет воскресная школа для детей и молодёжи.

Как подчеркнул Брынцалов, о завершении работ говорить пока рано, но храм обязательно станет украшением микрорайона Железнодорожный и всей Балашихи.

Читайте также:

Подмосковные многодетные семьи смогут онлайн оформить выплату вместо земли

Льготным проездом в Московском регионе пользуются более 2,5 млн. жителей

Гуманитарный груз из Реутова доставили в Курскую область
#мособлдума
#игорь брынцалов
#храм
#балашиха
#сергей юров
#строительство
#религия
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные школьники выиграли международные соревнований по робототехнике
15 августа 2024, 21:46

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Подмосковные школьники стали победителями международных соревнований по робототехнике FIRA RoboWorld Cup and Summit 2024, которые прошли в Бразилии. Россию представляли ученики Физтех-лицея имени П. Л. Капицы и участники кружка по гуманоидной робототехнике направления МехТех Технопарка Физтех-лицея, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«В рамках школьной лиги Humanoid Junior ученик Даниел Бабаев с роботом ROBOKIT A занял первое место, а Никита Комков с роботом ROBOKIT B – второе. Поздравляем ребят с заслуженной победой! Благодарим педагогов Азера Бабаева и Дмитрия Устинова», – отметили в ведомстве.
Соревнования включали такие дисциплины, как баскетбол, тройной прыжок, спринт, пенальти с препятствием и марафон. В них приняли участие команды Канады, Китая, Тайваня и России.

Читайте также:

Первые 265 белорусских школьников посетили Подмосковье по обмену

Стало известно, как часто школьники используют ИИ для учёбы

Подмосковные школьники победили на Всероссийском конкурсе «Большая перемена»
#школьники
#физтех
#роботы
#подмосковье
#московская область
#минобразования
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв выразил соболезнования родным легендарной лётчицы Галины Брок-Бельцовой
15 августа 2024, 20:51

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил соболезнования родным и близким прославленной лётчицы Галины Павловны Брок-Бельцовой. Штурман пикирующего бомбардировщика Пе-2, последняя из «дневных фурий» скончалась сегодня на 100-м году жизни.
«Галина Павловна была невероятной женщиной, примером настоящей верности долгу и преданности Родине. До последних дней оставалась в строю, неся людям правду о Великой Отечественной войне. Просвещала и воспитывала подрастающее поколение, помогала нашим героям – участникам СВО и их семьям. Мы будем помнить её такой, какой она всегда была – умной и отважной, энергичной и обаятельной», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Ветеран Великой Отечественной войны, штурман 125-го авиаполка пикирующих бомбардировщиков была жительницей городского округа Щёлково.

Читайте также:

Ушла из жизни легендарная лётчица Галина Брок-Бельцова

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил с 8 марта прославленную летчицу Галину Брок-Бельцову

Граффити с изображением лётчицы-ветерана появилось в Щёлкове
#губернатор
#андрей воробьёв
#великая отечественная война
#история
#ветеран
#щёлково
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф