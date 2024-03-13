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Аналитик Ульянов заявил об опасности разговора по телефону с мошенниками

13 марта 2024, 00:42
Фото: istock/Diy13

Фото: istock/Diy13

Руководитель аналитического центра Владимир Ульянов заявил, что поговорив с человеком на протяжении минуты по телефону, мошенники способны сгенерировать речь собеседника с помощью нейросети.
Он подчеркнул, что новые технологии позволяют аферистам сделать копию, практически не отличимую от оригинала.

«Опасность заключается в том, что при разговоре с человеком по телефону мошенники теоретически могут записать голос своего собеседника. Затем на его основе генерировать фразы с помощью нейросети и использовать их в своих целях», — отметил в беседе с «Москвой 24» Ульянов.


Ранее сообщалось, что в мессенджере Telegram мошенники начали активно использовать нейросети, чтобы подделывать голосовые и даже видеосообщения якобы от знакомых жертвы. Сообщения-обманки могут быть сделаны настолько качественно, что не вызывают сомнений у жертвы. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв в беседе с «Радио 1» рассказывал, как не попасться на крючок злоумышленников.

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#мошенники
#технологии
#опасность
#telegram
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Участники «Би-2» сообщили об отмене фестиваля в Турции
«Би-2» сообщила об отмене фестиваля в Турции по «объективным причинам»
13 марта 2024, 00:48

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фестиваль «Каникулы с Би-2» не состоится по «объективным причинам», из-за которых музыканты не поедут в Турцию в ближайшее время, сообщается на официальной странице музыкального коллектива в Instagram*.
«Мы проверили все возможные варианты, но, к сожалению, сообщаем, что этот фестиваль не состоится. Существуют объективные причины, по которым мы не приедем в ближайшее время в Турцию», – заявили артисты.

Мероприятие должно было состояться в конце апреля в пятизвездочном отеле Martı Myra в городе Кемер, Турция. Стоимость билетов и проживания в отеле на фестиваль, ведущими которого станут актеры Алекс Дубас и Максим Виторган, варьировалась от 289 000 рублей до 379 000 рублей.

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* Запрещенная в России социальная сеть; принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta
#музыканты
#турция
#фестиваль
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Луганская школьница написала письмо Макрону
Луганская школьница написала письмо Макрону в ответ на его слова о России
13 марта 2024, 00:37

Фото: сайт Кремля

Луганская школьница, писательница и драматург Фаина Савенкова, которая числится в базе данных украинского сайта «Миротворец», написала открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону в ответ на его высказывания о России и Украине, сообщает РИА Новости.
«Господин Макрон, я подросток, живущий в Донбассе все эти годы ужасной агрессии Украины против своего когда-то народа. И все оружие, которое вы поставляете Украине, представляет опасность для моей семьи. Мы живем под обстрелами по вашей вине», — заявила в письме Савенкова.

Школьница обвинила Францию и другие западные страны в организации сражения до последнего украинца. Но этого недостаточно для президента Макрона, пишет она, который хочет, чтобы в зону конфликта были введены войска НАТО, чтобы не только украинцы, но и французы смогли ощутить боль потерь и узнать, как выглядят разрушенные города. Назвав Макрона военным преступником и лжецом, Савенкова заявила, что французские граждане должны выбрать между жизнью в мире или «в огне третьей мировой войны».

По словам девушки из Луганска, это уже второе ее обращение к президенту Макрону. В ответ на первое письмо президентская канцелярия заявила, что Франция приложит все усилия для того, чтобы стороны конфликта выполнили Минские соглашения.

Однако тем временем Франция и Германия спокойно вооружают украинских лидеров, власти сделали выбор, наплевав в лицо и народу Донбасса, и народу Франции, заявила Савенкова.

По словам автора письма, оно было опубликовано в нескольких СМИ на русском, английском и французском языках. Девушка отметила наличие отклика.

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#лнр
#письма
#франция
#нато
#украина
#днр
#россия
#сво
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Вторичное жильё Петербурга подорожало более чем на 72% за четыре года
13 марта 2024, 00:19

Фото: istockphoto.com/eugenesergeev

Вторичная недвижимость в Санкт-Петербурге подорожала на 72,3% в сравнении с доковидными временами.
Так, сейчас квадратный метр вторичного жилья в Северной столице достигает цены в 215,3 тыс. рублей.

«С февраля 2020 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Петербурга выросла на 72,3%, или на 90,4 тыс. рублей», – уточнила в беседе с «Петербургским дневником» генеральный директор агентства недвижимости Ольга Эбель.

До этого вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что в случае, если ключевая ставка не понизиться до осени, вторичное жильё в России подешевеет на 5-10%.

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#недвижимость
#цены
#санкт-петербург
#жильё
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Детский психолог Никифорова не рекомендовала детям играть в ужастики
12 марта 2024, 21:22

Фото: istockphoto.com/sakkmesterke

Детский психолог Варвара Никифорова заявила, что для детей вредны такие компьютерные игры, как шутеры (стрелялки), ужасы, поскольку они могут покалечить психику ребёнка.
«Что касается шутеров, в особенности тех, которые содержат насилие и жестокость, они оказывают негативное воздействие на психологическое здоровье детей, вызывая стресс, тревогу и депрессию, а также ухудшая качество их сна и концентрацию. Практически калечат психику», — пояснила в беседе с NEWS.ru Никифорова.

Она рекомендовала родителям лучше контролировать увлечения своих детей, предлагая им безопасные игры и другие формы досуга.

Ранее Варвара Никифорова заявляла, что такие жанры компьютерных игр, как стратегии, головоломки, образовательные программы полезны для детей. Так, головоломки способны развивать усидчивость, пространственное воображение и внимание ребёнка.

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#психолог
#качество
#здоровье
#игры
#дети
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Воробьёв обсудил с управдомами Королёва ситуацию с теплоснабжением
В Королёве реконструируют три котельные и заменят порядка 18 км сетей
12 марта 2024, 20:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв встретился с управдомами микрорайона Юбилейный, чтобы обсудить ситуацию с теплоснабжением. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
В ходе беседы речь, в основном, шла о котельной №3А, где были зафиксированы технологические нарушения работы. Последняя крупная авария случилась 10 января. Тогда из-за отключения электричества произошёл сбой на котле, поэтому пришлось переключиться на резервный. В настоящее время теплоснабжение в микрорайоне восстановлено.

«Хочу поблагодарить всех, кто работает на котельной – быстро, качественно восстановили котел. Знаю также, что и жителей информировали, разъясняли нюансы – эта коммуникация, диалог очень важны. У нас продолжается реализация большой программы модернизации котельных и сетей в каждом городском округе. В частности, в Королёве будет инвестировано порядка 2,8 млрд рублей», – рассказал Воробьёв.
Отмечается, что котельная №3А питает большую часть микрорайона Юбилейный, а это 90 многоквартирных домов и 18 соцобъектов.

Здание котельной было введено в эксплуатацию в 1985 году и за это время всё оборудование устарело. В этом году объект начнут реконструировать, на нём установят новые мощные котлы отечественного производства. Все работы планируется завершить в 2026 году.

Также в проект модернизации попали две котельные «Самаровка» и «Текстильщик». Помимо них, будет проведён капитальный ремонт линии центрального отопления между котельной №77 и №3А в микрорайоне Юбилейный. В общей сложности будет заменено порядка 18 километров сетей. Программа модернизации рассчитана до 2027 года.

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#андрей воробьёв
#подмосковье
#королёв
#котельная
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Психолог Аракелова объяснила агрессивное вождение мужчин весной
12 марта 2024, 19:50

Фото: istockphoto.com/Natalia Kokhanova

Психолог Армена Аракелова заявила, что агрессивное вождение мужчин весной может быть связано с повышением уровня тестостерона у мужчин.
«Весна — период повышенной гормональной активности, что приводит к росту оживлённости на дорогах. Пик тестостерона среди мужского населения приходится на весну и лето. Избыток гормона в организме может провоцировать агрессивные состояния. Они часто становятся причиной рискованных и необдуманных решений на дороге», — пояснила в беседе с Газета.ру Аракелова.

По её словам, влияет и то, что весной люди становятся более импульсивными, выходят из так называемого «зимнего анабиоза» и у меньше получается контролировать свои эмоции.

Ранее детский психолог Варвара Никифорова заявляла, что такие жанры компьютерных игр, как стратегии, головоломки, образовательные программы полезны для детей.

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#психолог
#лето
#весна
#люди
#эмоции
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Специалист по маркетингу Лутовинов предрёк рост спроса на загородные дома
12 марта 2024, 18:41

Фото: istockphoto.com/VvoeVale

Директор маркетингового отдела строительной компании Никита Лутовинов заявил, что к лету спрос на загородные дома в России вырастет на 15%.
«В 2024 году сильнее всего к покупке дома россиян подтолкнёт экономика. Стремительное повышение процентов по ипотеке, угроза отмены льготных программ и удорожание побуждают людей строить сейчас», — пояснил в беседе с Газета.ру Лутовинов.

Кроме этого, к переезду в частный дом людей сподвигает интерес к экологически чистой жизни и желанию жить подальше от городской суеты.

При этом, предупредил эксперт, будет наблюдаться и рост цен на такую недвижимость.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявлял, что сейчас нецелесообразно покупать недвижимость с целью заработать.

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#дом
#недвижимость
#рост
#россияне
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Региональный чемпионат «Профессионалы» стартовал в Красногорске
12 марта 2024, 18:36

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

В 2024 году в региональном чемпионате профессионального мастерства примут участие более 2000 студентов и школьников.
На базе Красногорского колледжа студенты и школьники поборются за первое место в региональном состязании по профессиональному мастерству в шести IT- компетенциях. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.


Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Чемпионат состоит из четырех модулей, первый основан на графическом дизайне и верстке веб-страниц. Второй и третий модуль ориентируются на программирование серверной части и клиентской части. И четвёртый модуль включает в себя задания на вёрстку и программирование.

По словам главного специалиста компетенции «Веб-технологии» Андрея Можаева, все модули имеют практическое значение, ведь с похожими задачами студенты будут сталкиваться уже на рабочем месте.

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#подмосковье
#студенты
#технологии
#программирование
#чемпионат
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Цены на цифровые видеоигры в России могут вырасти на 20%
12 марта 2024, 18:29

Фото: iStock/AnnaStills

Подорожание связано с повышением цен на цифровые видеоигры в популярном у геймеров турецком регионе, сообщает газета «Известия».
Теперь у российских геймеров есть только два пути — либо покупать видеоигры за рубежом самостоятельно, либо ждать, пока в РФ привезут физические носители с играми.

Повышение стоимости коснется именно цифровых копий, которые продавцы приобретают еще до того, как диски завозятся параллельным импортом из других стран. Участники рынка утверждают, что рост цен будет наблюдаться уже весной текущего года. Он связан с инфляцией и прочими факторами, действующими внутри турецкого государства.

Цены на проекты, которые в Турции можно приобрести за 6 тысяч рублей, на территории Российской Федерации будут составлять 10-12 тысяч рублей.

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#цены
#рост
#россия
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