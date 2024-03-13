Аналитик Ульянов заявил об опасности разговора по телефону с мошенниками

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Руководитель аналитического центра Владимир Ульянов заявил, что поговорив с человеком на протяжении минуты по телефону, мошенники способны сгенерировать речь собеседника с помощью нейросети.
Он подчеркнул, что новые технологии позволяют аферистам сделать копию, практически не отличимую от оригинала.
Ранее сообщалось, что в мессенджере Telegram мошенники начали активно использовать нейросети, чтобы подделывать голосовые и даже видеосообщения якобы от знакомых жертвы. Сообщения-обманки могут быть сделаны настолько качественно, что не вызывают сомнений у жертвы. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьёв в беседе с «Радио 1» рассказывал, как не попасться на крючок злоумышленников.
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«Опасность заключается в том, что при разговоре с человеком по телефону мошенники теоретически могут записать голос своего собеседника. Затем на его основе генерировать фразы с помощью нейросети и использовать их в своих целях», — отметил в беседе с «Москвой 24» Ульянов.
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Мелисса Тимофеева