Аналитик высказался об индексации пенсий

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Индексация пенсий необходима работающим пенсионерам, заявил в разговоре с RT глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он подчеркнул, что этот вопрос давно назрел.
«Индексация пенсий работающим пенсионерам — это вопрос, необходимость решения которого давно назрела. Россияне после выхода на пенсию предпочитают сохранить за собой рабочее место», — сказал собеседник журналистам.
Орлов заметил, отчасти россияне пенсионного возраста работают, чтобы им хватало на путешествия и санатории.
«Это усугубляется инфляцией. Поэтому решение вернуть индексацию пенсии работающим пенсионерам, безусловно, верное», — резюмировал эксперт.Перед этим «Радио 1» рассказывало о новых условиях выхода на пенсию в наступившем 2025 году. Читайте в нашем материале.
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Никита Кротов