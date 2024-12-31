ГД: порядка 7 млн работающих пенсионеров затронет индексация пенсии в 2025 году

Фото: iStock/ Denis Vostrikov
Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что индексация страховых пенсий по старости в 2025 году затронет примерно 7 миллионов работающих пенсионеров, сообщило агентство РИА Новости.
«Порядка 7 миллионов работающих пенсионеров коснется индексация страховой пенсии по старости, это было поручение президента, которое было выполнено Госдумой и правительством», — обратила внимание Светлана Бессараб.
Парламентарий подчеркнула, что большая часть работающих пенсионеров, получающих пенсию на банковскую карту, уже до 28 декабря приняли выплату за январь 2025 года.
Депутат Госдумы уточнила, что количество получателей страховых пенсий в Российской Федерации составляет порядка 38 миллионов человек.
Ранее сообщалось, что идею выплачивать 13-ю пенсию в день рождения посчитала нежизнеспособной депутат Госдумы Светлана Бессараб. Парламентарий объяснила, что формирование пенсионных выплат происходит через взносы работающих граждан в пенсионный фонд.
Читайте также:
Соцфонд: некоторые россияне получат январские пенсии в конце декабря
Стало известно, какие пенсии будут получать российские пенсионеры в 2025 году
Россияне изменили представления о размере будущей пенсии
Ольга Енгалычева