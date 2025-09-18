В Госдуме предложили штрафовать за оскорбления учителей

18 сентября 2025, 04:22

Миронов предложил ввести штрафы за оскорбления учителей для защиты педагогов

Фото: Istock/alexeyrumyantsev

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести систему штрафов за оскорбления учителей, аналогичную той, что действует для представителей власти, чтобы создать более уважительную атмосферу в образовательной сфере.