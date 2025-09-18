В Госдуме предложили штрафовать за оскорбления учителей
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести систему штрафов за оскорбления учителей, аналогичную той, что действует для представителей власти, чтобы создать более уважительную атмосферу в образовательной сфере.
Об этом сообщает РИА Новости. По словам депутата, за оскорбления учителей в СМИ и соцсетях предлагается вводить административные штрафы.
Размер штрафов для граждан может составлять от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.
Он также отметил, что за оскорбления в СМИ или соцсетях штрафы должны быть еще выше. Такой подход, по мнению Миронова, поможет снизить количество хамских проявлений и обеспечить более комфортные условия труда для педагогов.
