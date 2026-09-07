Аналитики перечислили профессии в РФ с зарплатой от 100 тысяч без опыта работы
В РФ кадровый голод поднял зарплаты новичков в реальном секторе до 100 тысяч рублей
Из-за острого кадрового голода работодатели в реальном секторе готовы платить новичкам от 100 тысяч рублей. В некоторых регионах доля таких вакансий для соискателей без опыта достигает 50%. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сведения аналитиков аутсорсинговой компании Mega-Personal.
Работа, за которую предлагают «хороший старт» без опыта, почти всегда физически тяжёлая и монотонная, требующая прилагать ощутимые усилия на протяжении нескольких часов. Многие новички не выдерживают темпа и уходят уже после одной-двух смен, но те, кто остаётся, получают возможность обучиться многому с нуля на новом месте.
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Отмечается, что сварщики и ремонтники сильно востребованы в Сибири. Так, например, электромонтажники могут зарабатывать до 111 тысяч. В то же время зарплаты курьеров в Москве достигают 200 тысяч и более, хотя за эту сумму придётся работать в интенсивном режиме.
Менеджеры по продажам и банковские сотрудники получают от 100 тысяч за счёт окладов и премий. Их высокий доход нередко зависит от выполнения жёстких KPI. Логисты и комплектовщики могут рассчитывать на зарплату до 180 тысяч на вахте, отдельные компании дополнительно предлагают ДМС со стоматологией.
Согласно материалу «Газеты.Ru», одним из главных «подводных камней» на удачных для новичков работах является то, что цена ошибки нередко вычитается из зарплаты.