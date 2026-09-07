Аналитики перечислили профессии в РФ с зарплатой от 100 тысяч без опыта работы

07 сентября 2026, 04:58

В РФ кадровый голод поднял зарплаты новичков в реальном секторе до 100 тысяч рублей

Фото: iStock/fizkes

Из-за острого кадрового голода работодатели в реальном секторе готовы платить новичкам от 100 тысяч рублей. В некоторых регионах доля таких вакансий для соискателей без опыта достигает 50%. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сведения аналитиков аутсорсинговой компании Mega-Personal.





Работа, за которую предлагают «хороший старт» без опыта, почти всегда физически тяжёлая и монотонная, требующая прилагать ощутимые усилия на протяжении нескольких часов. Многие новички не выдерживают темпа и уходят уже после одной-двух смен, но те, кто остаётся, получают возможность обучиться многому с нуля на новом месте.



