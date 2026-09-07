Во Владивостоке из горящего дома спасли семь человек, включая двух детей
Пожарные во Владивостоке спасли семь человек, включая двоих детей, из горящего многоквартирного дома на улице Калинина. Об этом сообщили в канале «МЧС Приморского края».
Согласно материалу, возгорание произошло в одной из квартир девятиэтажки. Спасатели с помощью специальных устройств вывели из расположенных выше этажей шесть жильцов, среди которых были двое детей. Из квартиры, где начался пожар, огнеборцы вынесли 59-летнего мужчину с травмами – его сразу передали врачам скорой помощи.
Уточняется, что огонь повредил помещение на площади около 20 квадратных метров. Погибших в результате инцидента нет, причины возгорания и точный ущерб в настоящий момент устанавливаются.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Шамилькале нашли тело юноши, который утонул 25 августа во время катания на сапбордах в Ирганайском водохранилище. Поисковая операция длилась 13 суток.
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