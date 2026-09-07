Мальчик попал в реанимацию после заражения «поедающей мозг» амёбой при купании в озере
В Израиле девятилетний мальчик заразился смертельно опасной амёбой Неглерия Фоулера (Naegleria fowleri), которую нередко называют «поедающей мозг». Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на местное министерство здравоохранения.
Ребёнка госпитализировали в реанимацию после купания в озере Кинерет. В настоящее время он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Врачи диагностировали у несовершеннолетнего энцефалит, состояние маленького пациента оценивается как крайне тяжёлое.
Это уже четвёртый случай заражения «поедающей мозг» амёбой с 2022 года, с которым столкнулся Израиль. При этом два инцидента завершились летальным исходом.
Амёба Неглерия Фоулера встречается в пресных водоёмах — как природных, так и искусственных. Для её активного существования нужна тёплая вода: оптимальная температура составляет 25–30 °C. Ранее член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров объяснил, при каких обстоятельствах в России повысится риск появления столь опасного микроорганизма.
Читайте также: