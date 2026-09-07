Мальчик попал в реанимацию после заражения «поедающей мозг» амёбой при купании в озере

07 сентября 2026, 02:30

В Израиле девятилетний мальчик заразился амёбой Неглерия Фоулера после купания в озере

Фото: iStock/Golfcuk

В Израиле девятилетний мальчик заразился смертельно опасной амёбой Неглерия Фоулера (Naegleria fowleri), которую нередко называют «поедающей мозг». Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на местное министерство здравоохранения.