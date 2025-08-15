В приложении для знакомств Twinby оценили совместимость Путина и Трампа

15 августа 2025, 17:28

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Аналитики приложения для знакомств Twinby смоделировали совместимость президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает telegram-канал «Кровавая барыня».





Согласно результатам, совместимость Путина и Трампа составляет 60%. При этом тип личности российского президента охарактеризовали как «аналитик», а главу США — как «тактика».



Моделяция совместимости происходила на основе популярной типологии MBTI. Пусть и совместимость в 60% является результатом выше среднего, но эксперты отмечают, что этого может быть недостаточно для удачных переговоров на Аляске.





«Такие люди живут настоящим моментом, принимают решения быстро, действуют напористо и часто создают эффектные инфоповоды. Это лидер-импровизатор, способный захватить внимание аудитории и менять повестку одним заявлением».