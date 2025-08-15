Трамп отказал Киеву предоставить гарантии безопасности в формате НАТО
Президент США Дональд Трамп отказал киевским властям предоставлять гарантии безопасности Украине в формате НАТО. Об этом американский лидер заявил в беседе с журналистами на борту самолета по пути на Аляску.
По словам Трампа, Украина может рассчитывать на гарантии безопасности только в случае участия в них европейских стран.
«Возможно, вместе с Европой и другими странами, но не в формате НАТО, потому что есть определённые вещи, которых не будет», — ответил Трамп на вопрос о гарантиях безопасности.
Напомним, что прямо сейчас американский президент летит на Аляску для встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.