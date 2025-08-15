Трамп отказал Киеву предоставить гарантии безопасности в формате НАТО

15 августа 2025, 16:07

Фото: iStock/btgbtg

Президент США Дональд Трамп отказал киевским властям предоставлять гарантии безопасности Украине в формате НАТО. Об этом американский лидер заявил в беседе с журналистами на борту самолета по пути на Аляску.





По словам Трампа, Украина может рассчитывать на гарантии безопасности только в случае участия в них европейских стран.





«Возможно, вместе с Европой и другими странами, но не в формате НАТО, потому что есть определённые вещи, которых не будет», — ответил Трамп на вопрос о гарантиях безопасности.