Педофил за криптовалюту изнасиловал семилетнюю дочку в прямом эфире
DS: В Мадриде педофила задержали за насилие над семилетней дочкой в прямом эфире
В Мадриде полиция задержала мужчину за онлайн-трансляцию сексуального насилия над собственной малолетней дочерью в обмен на криптовалюту. Об этом инциденте пишет Daily Star (DS).
По информации следствия, 46-летний подозреваемый использовал фотографии семилетней девочки, чтобы завлекать зрителей в свой эфир. Там он приглашал людей на закрытые платные стримы, в которых насиловал ребенка.
Плату педофил брал криптовалютой. Полученные цифровые деньги мужчина тратил на личные покупки и продвижение своих аккаунтов в Сети. Когда полиция провела обыск квартиры задержанного, удалось найти два телефона с многочисленными материалами, подтверждающими факт чудовищного преступления.
Мужчине уже предъявили официальные обвинения. В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают все детали инцидента.