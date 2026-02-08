Педофил за криптовалюту изнасиловал семилетнюю дочку в прямом эфире

08 февраля 2026, 06:39

DS: В Мадриде педофила задержали за насилие над семилетней дочкой в прямом эфире

Фото: iStock/Giuda90

В Мадриде полиция задержала мужчину за онлайн-трансляцию сексуального насилия над собственной малолетней дочерью в обмен на криптовалюту. Об этом инциденте пишет Daily Star (DS).





По информации следствия, 46-летний подозреваемый использовал фотографии семилетней девочки, чтобы завлекать зрителей в свой эфир. Там он приглашал людей на закрытые платные стримы, в которых насиловал ребенка.



