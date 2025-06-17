Анатолий Вассерман: высшее образование учит самостоятельности и систематизации
Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман: вуз дает навыки
Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что высшее образование важно, так как учит человека самостоятельности и систематизации знаний.
Вассерман подчеркнул «Татар-информу», что вуз, в первую очередь, дает не конкретные знания, а навыки их получения и освоения, которые пригодятся даже если полученные в вузе знания не востребованы на работе.
Он также посоветовал поработать, чтобы понять, какое именно образование необходимо:
«Чаще всего приходится сперва какое-то время поработать, чтобы понять, какое образование тебе нужно», — отметил эксперт.