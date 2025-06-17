Анатолий Вассерман: высшее образование учит самостоятельности и систематизации

17 июня 2025, 18:56

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман: вуз дает навыки

Фото: iStock/hxdbzxy

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что высшее образование важно, так как учит человека самостоятельности и систематизации знаний.





Вассерман подчеркнул «Татар-информу», что вуз, в первую очередь, дает не конкретные знания, а навыки их получения и освоения, которые пригодятся даже если полученные в вузе знания не востребованы на работе.



Он также посоветовал поработать, чтобы понять, какое именно образование необходимо:





«Чаще всего приходится сперва какое-то время поработать, чтобы понять, какое образование тебе нужно», — отметил эксперт.

