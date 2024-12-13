Андреев день 2024: дата, история и традиции праздника Апостола Андрея Первозванного

При выборе негосударственного пенсионного фонда следует сразу обращать внимание на то, входит ли он в систему гарантирования прав застрахованных лиц, а также на его опыт, репутацию и доходность от инвестирования пенсионных накоплений. Об этом сообщил управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин. По его словам, если работа НПФ не устраивает клиента, то фонд всегда можно сменить.