Праздник иконы Божией Матери «Знамение» 2024: когда празднуется, значение иконы, акафист

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10 декабря православные христиане отмечают праздник иконы Божией Матери «Знамение». Этот день посвящен одному из самых почитаемых образов Богородицы. «Радио 1» расскажет историю иконы, в чём она помогает, а также о том, что можно и нельзя делать в этот праздник.
Когда Праздник иконы Божией Матери «Знамение»
Праздник иконы Божией Матери «Знамение» отмечается 10 декабря (27 ноября по старому стилю). День является важным событием для православных христиан, которые почитают чудотворную икону и обращаются к ней с молитвами.
История иконы Божией Матери «Знамение»
Знамение Пресвятой Богородицы — это икона, относящаяся к иконографическому типу Оранта. Образ Богородицы с поднятыми руками появился ещё в начале христианства. Аналогичный образ был найден в Риме в IV веке нашей эры в катакомбах святой Агнии.
Появление этого чудесного и светлого образа на Руси связано с февралём 1170 года. Считается, что когда войско сына Андрея Боголюбского Юрия окружило Новгород, священники и простые люди надеялись на божественное чудо, так как их шансы на победу были невелики. В этот момент архиепископ Иоанн услышал голос, который велел ему отнести икону Божией Матери на городскую стену. Стрела попала в святой образ, после чего Богородица подняла свой лик и повернулась лицом к новгородцам, защищающим свой родной город. Враг в ужасе отступил.
В память об этом чуде архиепископ Иоанн учредил праздник в честь иконы Знамения Богородицы.
Решение праздновать этот день в декабре, а не в феврале, когда произошло чудо, было принято для того, чтобы не нарушать период Сырной седмицы или Великого поста.
Храм иконы Божией Матери «Знамение»
В России существует множество храмов, посвященных иконе Божией Матери «Знамение». Один из самых известных находится в Москве — это Знаменский собор, построенный в XVII веке. Храм привлекает паломников не только своей архитектурой, но и духовной атмосферой, где верующие могут обратиться к Божией Матери за помощью и утешением.
Икона Божией Матери «Знамение» (фото: patriarchia.ru)
Акафист иконы Божией Матери «Знамение»
Акафист иконе Божией Матери «Знамение» — это особая молитва, которая читается в честь этой святой иконы. Акафист содержит хвалебные слова и просьбы о помощи. Верующие читают его как в храме, так и дома, прося о защите и благословении.
В акафисте подчеркивается роль Богородицы как надежной защитницы и покровительницы христиан, призывающей верующих в трудные моменты жизни. Через молитву верующие обращаются к Ней с просьбой о помощи, исцелении и защите от врагов.
Особое внимание в акафисте уделяется чудесному заступничеству Божией Матери, которое проявилось в спасении Новгорода. В каждом из стихов молитвы верующие благодарят Богородицу за Ее великое милосердие, которое дарует спасение и защищает тех, кто прибегает к Ней с верой и покаянием.
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Где сейчас находится икона «Знамение»
В Великом Новгороде до сих пор хранится икона Божией Матери, созданная, по мнению историков, во второй четверти XII века.
Икона находится в Софийском соборе и имеет размеры 59 на 52,7 сантиметра. На её полях изображены святые Георгий Победоносец, Иаков Персянин, Пётр Афонский и Онуфрий Великий (или Макарий Египетский).
В чем помогает икона «Знамение»
Икона «Знамение» обладает особой силой, защищая от видимых и невидимых опасностей. В этом контексте врагами могут быть не только внешние угрозы, но и внутренние пороки, грехи человека.
Перед этой святыней часто молятся о защите от природных катастроф, справедливости, исцелении, особенно от болезней глаз, а также о совете, поддержке в разрешении конфликтов, защите дома, семьи и детей, укреплении веры и избавлении от сомнений.
Также к иконе обращаются за помощью в поиске утраченных предметов и на пути к истине. В прошлом икону устанавливали в домах, чтобы уберечься от пожаров, краж и других неприятностей.
Икона Божией Матери «Знамение» (фото: patriarchia.ru)
Что нельзя делать на Праздник иконы Божией Матери «Знамение»
В этот день следует избегать конфликтов. Также, согласно народным приметам, стоит отложить рукоделие, чтобы «не зашить тепло» и не привлечь холода.
Если в этот день ожидается сильный ветер, то утром не рекомендуется умываться и причёсываться. Кроме того, считается, что в этот день нельзя рыбачить, использовать острые предметы без необходимости и проводить шумные мероприятия.
Что можно делать на Праздник иконы Божией Матери «Знамение»
В этот день на Руси было принято отправляться в лес и искать сброшенные лосями рога. Также в этот день пекли домашнюю выпечку: пироги, булочки и другие мучные изделия.
Традиции и обычаи на Праздник иконы Божией Матери «Знамение»
В день празднования иконы Божией Матери «Знамение» на Руси люди обращали внимание на знаки судьбы и следили за приметами, связанными с погодой. Они изучали звёздное небо, поведение животных и направление дыма из труб, чтобы предугадать будущее и определить, какая погода ожидается в ближайшее время.
Приметы 10 декабря
- Если в этот день воробьи дружно чирикают — это к оттепели;
- Яркое звёздное небо означает, что будет мороз, а тусклое, наоборот, к оттепели;
- багряная заря сулит ветреную погоду;
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Дайана Хусинова