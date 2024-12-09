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Праздник иконы Божией Матери «Знамение» 2024: когда празднуется, значение иконы, акафист

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

10 декабря православные христиане отмечают праздник иконы Божией Матери «Знамение». Этот день посвящен одному из самых почитаемых образов Богородицы. «Радио 1» расскажет историю иконы, в чём она помогает, а также о том, что можно и нельзя делать в этот праздник.



Когда Праздник иконы Божией Матери «Знамение»


Праздник иконы Божией Матери «Знамение» отмечается 10 декабря (27 ноября по старому стилю). День является важным событием для православных христиан, которые почитают чудотворную икону и обращаются к ней с молитвами.

История иконы Божией Матери «Знамение»


Знамение Пресвятой Богородицы — это икона, относящаяся к иконографическому типу Оранта. Образ Богородицы с поднятыми руками появился ещё в начале христианства. Аналогичный образ был найден в Риме в IV веке нашей эры в катакомбах святой Агнии.

Появление этого чудесного и светлого образа на Руси связано с февралём 1170 года. Считается, что когда войско сына Андрея Боголюбского Юрия окружило Новгород, священники и простые люди надеялись на божественное чудо, так как их шансы на победу были невелики. В этот момент архиепископ Иоанн услышал голос, который велел ему отнести икону Божией Матери на городскую стену. Стрела попала в святой образ, после чего Богородица подняла свой лик и повернулась лицом к новгородцам, защищающим свой родной город. Враг в ужасе отступил.

В память об этом чуде архиепископ Иоанн учредил праздник в честь иконы Знамения Богородицы.

Решение праздновать этот день в декабре, а не в феврале, когда произошло чудо, было принято для того, чтобы не нарушать период Сырной седмицы или Великого поста.

Храм иконы Божией Матери «Знамение»


В России существует множество храмов, посвященных иконе Божией Матери «Знамение». Один из самых известных находится в Москве — это Знаменский собор, построенный в XVII веке. Храм привлекает паломников не только своей архитектурой, но и духовной атмосферой, где верующие могут обратиться к Божией Матери за помощью и утешением.

Икона Божией Матери «Знамение» (фото: patriarchia.ru)

Акафист иконы Божией Матери «Знамение»


Акафист иконе Божией Матери «Знамение» — это особая молитва, которая читается в честь этой святой иконы. Акафист содержит хвалебные слова и просьбы о помощи. Верующие читают его как в храме, так и дома, прося о защите и благословении.

В акафисте подчеркивается роль Богородицы как надежной защитницы и покровительницы христиан, призывающей верующих в трудные моменты жизни. Через молитву верующие обращаются к Ней с просьбой о помощи, исцелении и защите от врагов.

Особое внимание в акафисте уделяется чудесному заступничеству Божией Матери, которое проявилось в спасении Новгорода. В каждом из стихов молитвы верующие благодарят Богородицу за Ее великое милосердие, которое дарует спасение и защищает тех, кто прибегает к Ней с верой и покаянием.


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Где сейчас находится икона «Знамение»


В Великом Новгороде до сих пор хранится икона Божией Матери, созданная, по мнению историков, во второй четверти XII века.

Икона находится в Софийском соборе и имеет размеры 59 на 52,7 сантиметра. На её полях изображены святые Георгий Победоносец, Иаков Персянин, Пётр Афонский и Онуфрий Великий (или Макарий Египетский).

В чем помогает икона «Знамение»


Икона «Знамение» обладает особой силой, защищая от видимых и невидимых опасностей. В этом контексте врагами могут быть не только внешние угрозы, но и внутренние пороки, грехи человека.

Перед этой святыней часто молятся о защите от природных катастроф, справедливости, исцелении, особенно от болезней глаз, а также о совете, поддержке в разрешении конфликтов, защите дома, семьи и детей, укреплении веры и избавлении от сомнений.

Также к иконе обращаются за помощью в поиске утраченных предметов и на пути к истине. В прошлом икону устанавливали в домах, чтобы уберечься от пожаров, краж и других неприятностей.

Икона Божией Матери «Знамение» (фото: patriarchia.ru)

Что нельзя делать на Праздник иконы Божией Матери «Знамение»


В этот день следует избегать конфликтов. Также, согласно народным приметам, стоит отложить рукоделие, чтобы «не зашить тепло» и не привлечь холода.

Если в этот день ожидается сильный ветер, то утром не рекомендуется умываться и причёсываться. Кроме того, считается, что в этот день нельзя рыбачить, использовать острые предметы без необходимости и проводить шумные мероприятия.

Что можно делать на Праздник иконы Божией Матери «Знамение»


В этот день на Руси было принято отправляться в лес и искать сброшенные лосями рога. Также в этот день пекли домашнюю выпечку: пироги, булочки и другие мучные изделия.

Традиции и обычаи на Праздник иконы Божией Матери «Знамение»


В день празднования иконы Божией Матери «Знамение» на Руси люди обращали внимание на знаки судьбы и следили за приметами, связанными с погодой. Они изучали звёздное небо, поведение животных и направление дыма из труб, чтобы предугадать будущее и определить, какая погода ожидается в ближайшее время.

Приметы 10 декабря


  • Если в этот день воробьи дружно чирикают — это к оттепели;
  • Яркое звёздное небо означает, что будет мороз, а тусклое, наоборот, к оттепели;
  • багряная заря сулит ветреную погоду;

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#икона
#статьи
#церковь
В пяти округах Подмосковья отремонтировали искусственные дорожные неровности
09 декабря 2024, 18:00

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Искусственные неровности отремонтировали на региональных дорогах в пяти городских округах Московской области, работы провели специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Резинокордовые и асфальтобетонные неровности починили на Железнодорожной улице в селе Жаворонки Одинцовского округа, на улице Маяковского в химкинском микрорайоне Фирсановка, на Фабричной улице в микрорайоне Пироговский в Мытищах, Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде и на улице Победы в Дедовске», — говорится в сообщении.
Искусственные неровности устанавливают для того, чтобы водители снижали скорость рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где часто происходят нарушения скоростного режима, например, на нерегулируемых перекрёстках.

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В гипермаркетах Московской области стартовала благотворительная акция «ДоброЁлка»
09 декабря 2024, 17:51

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В гипермаркетах Подмосковья началась ежегодная акция «ДоброЁлка», цель которой — подарить радость детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Любой желающий может стать волшебником, исполнив мечту ребёнка, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Чтобы принять участие в акции, необходимо до 22 декабря посетить один из магазинов «Глобус», найти новогоднюю ёлку и выбрать открытку с желанием ребёнка. После этого нужно купить подарок, который указан в письме, и передать его сотрудникам магазина.
«Подарки будут переданы детям, подопечным 8 благотворительных организаций в Подмосковье. Только в прошлом году было собрано 887 подарков, а в этом году на елку размещено рекордное количество писем, значит помочь детям будет возможность у каждого желающего», — сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Оганов.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули важность благотворительных акций, проводимых в торговых центрах и гипермаркетах в преддверии Нового года. Участвуя в акциях, люди могут оказать поддержку нуждающимся и проявить заботу о них.

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#дети
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День Героев Отечества отметили 170 тыс. учащихся и педагогов Подмосковья
09 декабря 2024, 17:45

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Московской области отметили День Героев Отечества. В памятных мероприятиях участвовали более 170 тыс. педагогов, школьников, студентов и их родителей, сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.
«Советники директоров по воспитанию и педагоги вместе со школьниками приняли участие в акции «Поздравь героя» и интеллектуальной игре «Герои моего Отечества». Они позволили глубже погрузиться в историю подвигов. Помимо этого, ребята провели уроки мужества, собрали гуманитарную помощь участникам СВО, написали письма, организовали встречи с участниками боевых действий», – рассказали в ведомстве.
В учебных заведениях прошли внеурочные занятия «Разговоры о важном», посвящённые празднику. К разговору в формате видеоинтервью присоединился Герой России Владислав Головин. Участник одного из боёв в Мариуполе известен по позывному «Струна».

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В Москве прошла церемония прощания с академиком Велиховым
В Москве простились с академиком Велиховым, его похоронили на Новодевичьем кладбище
09 декабря 2024, 16:59

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Церемония прощания с академиком, выдающимся учёным в области термоядерного синтеза Евгением Велиховым состоялась 9 декабря в Доме учёных имени Александрова НИЦ «Курчатовский институт», после академика похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.
Как сообщает газета «Известия», на похоронах присутствовали президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, директор НИЦ Марат Камбалов, вице-президенты Российской академии наук (РАН) Владислав Панченко и Сергей Алдошин. Проститься с Велиховым приехали и другие академики РАН, а также кораблестроители и моряки-подводники.

Отпевание прошло по православному обряду. Велихова похоронили с воинскими почестями рядом с могилами актрисы Веры Васильевой, полярного исследователя и российского учёного-географа Артура Чилингарова и бывшего главы РАН Владимира Фортова.

О смерти учёного стало известно 5 декабря. Велихов являлся научным руководителем исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР. В 1977—1996 гг. он был вице-президентом Академии наук СССР, а затем и Российской академии наук.

Кроме того, Евгений Велихов является участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Герой Социалистического Труда, Герой Труда Российской Федерации и обладатель многих других государственных наград.

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Деньги за интим и измены: на шоу «Малахов» чиновница обвинила мужа-полицейского в травле, громкий скандал в семье Мещеряковых
09 декабря 2024, 16:34

Инна Мещерякова (Фото: кадр из программы «Малахов»)

В редакцию шоу «Малахов» обратилась бывшая сотрудница мэрии города Волгограда Инна Мещерякова. Она утверждает, что ее бывший муж, экс-полицейский Анатолий, после 12 лет брака устроил настоящий ад. Со слов Инны, муж выгнал её на улицу, забрал детей и организовал травлю. Подробности – в материале «Радио 1».

Скандал в семье экс-полицейского и чиновницы


Инна Мещерякова рассказала о том, как её счастливая семейная жизнь обернулась травлей, угрозами и разделом имущества. Со слов Инны, муж выгнал её на улицу, забрал детей и организовал травлю. Ей якобы постоянно поступают анонимные сообщения с угрозами. А в доме, где проживает Инна, распространяются листовки с её анкетой и предложением интимных услуг за деньги. Именно так Анатолий решил испортить репутацию бывшей жены.

Героиня программы уверена, что с подачи юристов и друзей с большими связями Анатолий стал переписывать активы на своих родных. Сейчас в их особняке Анатолий проживает с другой возлюбленной. А Инну даже не хотят пускать в офис её компании.
Инна призналась, что в настоящее время у неё нет возможности погасить банковский долг, и она рискует потерять квартиру.


Счастливая семейная жизнь и похищение детей


Инна и Анатолий Мещеряковы (Фото: кадр из программы «Малахов»)

В эфире шоу были продемонстрированы архивные записи бывших супругов, где они выглядели счастливыми и строили планы на будущее, включая рождение третьего ребенка. Однако вскоре зрителям показали суровую реальность: спустя два года от их семейной идиллии не осталось и следа. Анатолий завел любовницу, а вокруг общих детей разразилась настоящая борьба за имущество.

«Был такой эпизод, что мы ехали с детьми и няней на машине. И тут нас стали преследовать мигалки. На посту ДПС меня остановили. Сказали, что у них распоряжение на освидетельствование. Мол там такие люди им позвонили важные. Я пошла на пост. Дети с няней остались в машине. Подъехала машина такси и родители мужа стали пересаживать к себе детей без моего разрешения. Я до сих пор в шоке от этого события», — рассказала Инна.


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Обвинения в алкоголизме


Вскоре в зале появилась и вторая сторона конфликта — сестра Анатолия Кристина. Она сразу же начала выдвигать серьезные обвинения в адрес Инны. По её словам, изначально Инна была замечательной девушкой, но вскоре у неё возникла зависимость от алкоголя. Кристина утверждала, что иногда супруга брата переходила границы и могла даже напасть на Анатолия. Она также отметила, что брат, как настоящий мужчина, в такие моменты просто уходил в сторону.

В ответ Инна представила запись, на которой её бывший муж выталкивает её из собственного двора.
«Мы хотели в этом доме вырастить детей. Каждое растение здесь посажено моими руками. Я вложила душу. А муж оказался полным ничтожеством. Меня выгнали отсюда. Когда я вернулась из поездки, по дому были разбросаны лифчики и трусы. Он стал менять женщин и знакомить их со старшим сыном. Когда я через некоторое время приехала проверить детей, он начал кидаться на меня и рвать волосы. К счастью, сосед всё заснял», — сообщила Инна.
Однако в этот момент эксперты и гости студии стали подозревать, что героиня им что-то не договаривает. Прояснить этот момент вышла сестра женщины Ирина. По ее словам, Инна неоднократно подвергалась насилию со стороны влиятельного супруга.

«Моя сестра не договаривает очень многое. Не договаривает, что 12 лет была замужем за подонком. Он душил её в бане, по малейшему поводу. Её доводят сейчас группой лиц до состояния самоубийства», — заявила она.

Анатолий Мещеряков (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Очная ставка Инны Мещеряковой с супругом


В завершении выпуска в студию вошел сам Анатолий. Мужчина подтвердил слова своей сестры о том, что Инна злоупотребляла алкоголем и не раз кидалась на него.

«В течение двух лет она отравляет жизнь мне и моему окружению. Поначалу на человеке была маска. Через время начала проявляться агрессия. Она начала пить. И на этом фоне личность деформировалась», — сообщил Мещеряков.

Поговорить с бывшей Анатолий не успел. История оказалась настолько запутанной, что уместить её в один выпуск просто не удалось. Однако мужчина успел заявить, что Инна продолжительное время изменяла ему с военным.

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#статьи
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«Роды будут хорошие»: директор Эрмитажа посоветовал беременным посещать музей
Пиотровский посоветовал беременным посещать Эрмитаж, чтобы роды прошли хорошо
09 декабря 2024, 16:02

РИА Новости/Алексей Даничев

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский посоветовал беременным женщинам посещать музей, чтобы роды прошли благополучно.
Как он заявил в интервью «России 24», приобщать детей к искусству нужно ещё до их рождения.
«В Эрмитаж надо приходить в утробе матери. Беременные женщины должны приходить в Эрмитаж, тогда у них и роды будут хорошие, и дети будут хорошие», — сказал Пиотровский.
По словам директора музея, в последнее время дети с удовольствием посещают Эрмитаж. При этом многие не понимают, зачем детей брать с собой в музеи, если они отвлекаются и бегают. Такое мнение Пиотровского возмутило.

В прошедшие выходные посетить Эрмитаж можно было бесплатно. Такую акцию музей провёл в честь своего 260-летия.

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#музей
#роды
#беременные санкт-петербург
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Для каширских долголетов провели мастер-класс по изготовлению новогоднего венка
09 декабря 2024, 15:39

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Творческий мастер класс по созданию новогоднего венка провели для членов каширского отделения клуба «Активное долголетие», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Под руководством опытного инструктора участницы проекта «Активное долголетие» узнали, как из простых материалов создать настоящий шедевр», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В ближайшие дни творческие занятия в рамках проекта «Активное долголетие» в округе Кашира будут проходить в деревне Кокино, поселке Богатищево и в самом городе Кашира — в помещении Центральной библиотеки и в доме №1 по улице Иванова. На любое занятие проекта можно записаться по телефону 7 (49669) 28-147.

В администрации округа напомнили, что присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщина от 55 лет и мужчины от 60 лет.

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#творчество
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В мероприятиях МСЭФ РФ приняли участие более 25 тыс человек
09 декабря 2024, 14:57

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

В мероприятиях Молодежного союза экономистов и финансистов Российской Федерации (МСЭФ РФ) приняли участие более 25 тысяч студентов, аспирантов, молодых преподавателей и ученых из 85 российских регионов, а также из стран СНГ — Беларуси, Украины, Казахстана, Армении и Кыргызстана, сообщает пресс-служба организации.
Основной результат олимпиад и конкурсов заключается в подтверждении стремления и готовности перспективной молодежи активно участвовать в процессе восстановления и развития экономики страны, а также совершенствовать свои научные и практические навыки. Участники продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки, а также желание к долгосрочному и конструктивному взаимодействию в рамках научной и образовательной сферы.

Среди победителей и участников, отличившихся инновационным и методическим подходом к разработкам, активной общественной позицией и значимыми достижениями в научной, исследовательской и практической деятельности, есть представители талантливой молодежи из Московской области. Молодые специалисты могут стать важным кадровым резервом для государственной службы как на региональном, так и на федеральном уровнях.

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В подмосковной деревне Мисайлово построят детсад на 350 мест
09 декабря 2024, 14:49

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, возведут в деревне Мисайлово Ленинского городского округа, проект получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Детский сад будет трёхэтажным, его общая площадь составит более 4,4 тыс. квадратных метров. В здании предусмотрены помещения для 14 групп по 25 детей, а также спортивный и музыкальный залы, кабинет логопеда, медпункт и пищеблок. Фасады здания украсят светло-зеленые панели и трёхчастные оконные порталы с растительным орнаментом», — говорит сообщении.
На прилегающей территории будет обустроено 14 игровых площадок и две спортплощадки, также планируется провести озеленение.

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