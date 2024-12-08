Юрьев день 2024: когда отмечается, суть праздника и день памяти Георгия Победоносца

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Юрьев день, также известный как Егорьев день, был тем редким случаем в году, когда крепостные крестьяне имели возможность сменить своего помещика. Этот праздник был связан с почитанием святого Георгия Победоносца, покровителя земледельцев. «Радио 1» расскажет об истории Юрьева дня, его значении и традициях.
Когда отмечается Юрьев день в 2024
На Руси святого Георгия Победоносца почитали под именами Юрий или Егорий, и он был одним из самых почитаемых святых. Именно его образ изображен на гербе Москвы.
В церковном календаре для святого Георгия предусмотрено три значимых праздника:
- 6 мая — день мученической смерти святого Георгия.
- 16 ноября — день, когда в IV веке был освящён храм в честь святого в Лидде.
- 9 декабря — день освящения церкви великомученика Георгия в Киеве в 1051 году.
История Юрьева дня
По легенде, святой Георгий появился на свет в городе Белите (ныне Бейрут, Ливан) в семье обеспеченных христиан в конце III века. В молодости Георгий обладал выдающимся интеллектом, отвагой и крепким телосложением, поэтому решил посвятить свою жизнь военной карьере.
Во время службы Георгий стал высокопоставленным чиновником и доверенным лицом жестокого правителя Диоклетиана, который преследовал христиан. Однажды Георгий узнал, что одного из верующих приговорили к смертной казни на очередном судебном процессе. Он отправился к Диоклетиану и объявил о своём неверии в идолов, заявив, что исповедует веру в Иисуса Христа. Затем Георгий раздал всё своё имущество и освободил слуг.
Сначала Диоклетиан предложил Георгию отречься от своих убеждений, но тот остался непреклонен. Тогда император решил подвергнуть Георгия пыткам.
Однако усилия палачей не принесли результата — Георгий не изменил своей позиции и даже во время пыток продолжал молиться. Увидев, что продолжать мучения бессмысленно, Диоклетиан приказал казнить Георгия. В 303 году Георгий был обезглавлен в городе Никомидии (ныне Измит, Турция).
Фото: istockphoto / bpperry
Исторические источники указывают на то, что Юрьев день был учреждён в XI веке князем Владимиром Мономахом. В этот день праздновался день памяти святого Георгия, который считался защитником сельского хозяйства и животноводства.
Именно к 26 ноябрю по старому стилю (сейчас — 9 декабря) заканчивался сбор урожая, и наступало время выплаты крестьянам заработанных денег. Однако землевладельцы не учитывали реальный вклад работников и часто платили меньше, чем было положено. Поскольку Юрьев день также назывался Егорьевым днём, в русском языке возникло выражение «объегорить», что означает обмануть при расчётах.
Юрьев день был единственным днём, когда в XI–XVII веках крестьяне могли переходить от одного помещика к другому. Это явление также называют «крестьянским выходом».
Кто такой Георгий Победоносец и как он связан с Юрьевым днем
Этот праздник посвящён христианскому мученику Георгию Победоносцу, который прославился благодаря одному из чудес — победа над змеем, опустошавшим земли.
На иконах его изображают как всадника, поражающего змея копьём. С XIV века этот образ стал символом Русского государства и гербом Москвы.
Георгий Победоносец имел большое значение для крестьян. В народе его часто называли Юрием или Егорием, что объясняет разнообразие названий этого праздника.
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Почему Георгия прозвали Победоносцем
Святого Георгия называют Победоносцем из-за его духовной победы над мучителями и непоколебимой веры.
Кроме того, Георгия так стали называть из-за того, что он спас девушку от змея, пронзив чудовище копьём.
Почему Георгий Победоносец изображен на гербе России
На протяжении многих столетий святой Георгий защищает Москву. Его изображение на государственном гербе России подчёркивает исключительную роль города в истории всей страны.
Образ Георгия Победоносца, олицетворяющий неизбежную победу добра над злом, символизирует величие и могущество Москвы и всей России.
Этот образ — знак знак мужества, защиты и победы над внешними и внутренними угрозами. На гербе России он изображен как всадник, поражающий дракона — символ зла и тирании.
Фото: istockphoto / Hermsdorf
Традиции на Юрьев день
В отличие от других православных праздников, на Руси Юрьев день был днём труда, а не отдыха. В этот день люди начинали готовиться к зиме: утепляли окна, запасались дровами и выполняли другие необходимые работы по хозяйству.
Также было принято отдавать долги.
Кроме того, на Юрьев день произносили заговоры против волков, чтобы защитить домашний скот. Тогда верили, что с начала праздника и до Рождества волки собираются в стаи и нападают на домашних животных, будто бы Святой Георгий «открывает» их пасти.
Также в этот день люди обращали внимание на природу, чтобы не упустить важные приметы.
Приметы и обычаи на Юрьев день
Приметы на Юрьев день:
- Если на Юрьев день много снега, то в мае деревья станут зелёными;
- морозы в Юрьев день предвещают холодную зиму;
- утренний иней на Юрьев день указывает на богатый урожай в следующем году;
- если в праздничный день ветер дует с севера, то скоро наступят заморозки.
Что означает «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день»
В конце XVI века переход крестьян в Юрьев день был запрещён. Теперь они должны были оставаться у своего помещика на всю жизнь. Так у них отобрали последнюю возможность сменить хозяина и улучшить своё положение.
В то время и появилась поговорка «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!», которая выражала разочарование от несбывшихся надежд.
Так говорят, когда происходят внезапные перемены к худшему.
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