Андрей Воробьёв побывал на тренировке в академии «Ангелы Плющенко»

Фото: Константин Семенец
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил Академию «Ангелы Плющенко», побывал не тренировках будущих чемпионов, а также пообщался с их родителями и тренерами. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительство Московской области.
Академия «Ангелы Плющенко» основана в 2017 году. На сегодняшний день там занимается свыше 150 фигуристов, большая часть из них представляет сборные своих регионов и стран.
Кроме этого, губернатор отметил, что для региона большое значение имеет то, что знаменитые спортсмены стараются создают современные тренировочные пространства для будущих чемпионов.
Стоит отметить, что в рамках посещения губернатором академии ребята также смогли пообщаться с ним и задать интересующие их вопросы.
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«Я с удовольствием приехал сюда - и Евгений Плющенко, и Яна Рудковская давно меня приглашали.<…> Здорово, что такие легенды спорта остаются в нашем регионе жить, творить, передавать свой опыт детям. Мы, в свою очередь, стараемся создать в Подмосковье комфортные условия, чтобы наши ребята могли реализовать себя в самых разных видах спорта. В том числе, в таком сложном, но зрелищном, как фигурное катание. Сейчас у нас им занимается почти 12 тысяч человек. Среди них 2 тысячи – профессионально, в 26 спортивных учреждениях <…> », — поделился Андрей Воробьёв.
«В нашей Академии ведётся и начальная подготовка, здесь также тренируются и сборная по юниорам, и взрослая команда. У нас есть одиночное, парное катание, а сейчас ещё запустили отделение танцев на льду<…> Почему для Академии выбрано Подмосковье? Я живу здесь уже больше 10 лет, тут очень комфортно работать и тренироваться – мы бегаем и летом, и зимой. Пока у нас одна арена<…> поэтому собираемся строить ещё одну ледовую арену. <…> Хотим сделать такую олимпийскую деревню, чтобы здесь были разные виды спорта», — рассказал трёхкратный чемпион мира Евгений Плющенко.
Стоит отметить, что в рамках посещения губернатором академии ребята также смогли пообщаться с ним и задать интересующие их вопросы.
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Мира Полтева