Российским учителям задумали выдавать квартиры с возможностью приватизации

05 октября 2025, 05:06

Нилов предложил давать учителям в РФ служебное жилье с возможностью приватизации

Фото: iStock/Nanci Santos

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов предложил ввести программу предоставления служебного жилья российским учителям с последующей возможностью приватизации. Соответствующее обращение он направил министру просвещения Сергею Кравцову, пишет РИА Новости.





Согласно инициативе, педагоги смогут получить квартиру после 10-15 лет работы в школе.



Основными условиями программы станут отсутствие у претендента на «квадратные метры» собственного жилья, наличие высшего профильного образования и трудоустройство в образовательном учреждении на полную ставку.



