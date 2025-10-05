Российским учителям задумали выдавать квартиры с возможностью приватизации
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов предложил ввести программу предоставления служебного жилья российским учителям с последующей возможностью приватизации. Соответствующее обращение он направил министру просвещения Сергею Кравцову, пишет РИА Новости.
Согласно инициативе, педагоги смогут получить квартиру после 10-15 лет работы в школе.
Основными условиями программы станут отсутствие у претендента на «квадратные метры» собственного жилья, наличие высшего профильного образования и трудоустройство в образовательном учреждении на полную ставку.
Нилов также предложил рассмотреть вариант предоставления жилья опытным педагогам со стажем работы более 25 лет. Аналогичное обращение депутат направил в Минстрой России.
