Вячеслав Володин поздравил учителей с профессиональным праздником

Фото: Istock/udra

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин поздравил учителей с их профессиональным праздником. Спикер опубликовал поздравление в своём Telegram-канале, где разместил видеоролик с обращением к педагогам.



Володин заявил, что работа учителя носит интересный и важный характер для любого общества, но при этом требует больших усилий.

«Это ваш выбор, а мы его должны уважать», — сказал политический деятель.
В завершение обращения председатель Госдумы пожелал всем учителям здоровья, счастья, удачи и хорошего настроения.

Ранее сообщалось, что в Государственной Думе нашли решение, что делать с мигрантами, чьи дети не ходят в школу. Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости «депортировать их из России».
Ольга Щелокова

