Вячеслав Володин поздравил учителей с профессиональным праздником

05 октября 2025, 09:47

Фото: Istock/udra

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин поздравил учителей с их профессиональным праздником. Спикер опубликовал поздравление в своём Telegram-канале, где разместил видеоролик с обращением к педагогам.





Володин заявил, что работа учителя носит интересный и важный характер для любого общества, но при этом требует больших усилий.

«Это ваш выбор, а мы его должны уважать», — сказал политический деятель.

