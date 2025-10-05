Вячеслав Володин поздравил учителей с профессиональным праздником
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин поздравил учителей с их профессиональным праздником. Спикер опубликовал поздравление в своём Telegram-канале, где разместил видеоролик с обращением к педагогам.
Володин заявил, что работа учителя носит интересный и важный характер для любого общества, но при этом требует больших усилий.
«Это ваш выбор, а мы его должны уважать», — сказал политический деятель.В завершение обращения председатель Госдумы пожелал всем учителям здоровья, счастья, удачи и хорошего настроения.
