Анна Летняя 7 августа: Чего ни в коем случае нельзя делать в день бабушки Христа

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7 августа церковь вспоминает о святой Анне — матери Пресвятой Богородицы, бабушке Иисуса Христа. Анну величают особым образом — Богопраматерью (аналогично Богоматери). В народе день прозвали Анна Летняя. В материале «Радио 1» расскажем традиции и приметы приходятся на 7 августа, что можно и нельзя делать в этот день.
Анна Летняя — историяДочь священника Анна вышла замуж за Иоакима из Назарета. В один день Иоаким отправился в пустыню, где ему явился ангел с доброй новостью о том, что у немолодой пары в скором времени наконец-то родится дочка. Он велел назвать ее Марией.
Иоаким вернулся домой, и в сентябре 15-го или 16-го года до нашей эры Анна родила ребенка. Свое имя девочка получила на 15-й день рождения, согласно иудейскому обычаю.
В народном календаре этот день прозвали Анна Летняя, Холодница или Зимоуказательница, поскольку жара отходит, а ночи становятся холоднее.
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Традиции7 августа (25 июля по старому стилю) наши предки оценивали погоду и предсказывали, какой будет грядущая зима.
«Какова погода до обеда, такова зима до декабря. Какова погода после обеда, такова зима после декабря», — говорили на Руси.Ко дню Анны Летней поспевала первая картошка, женщины готовили из нее различные блюда.
Что можно делать 7 августа 2024Как было сказано выше, 7 августа стоит понаблюдать погодой, чтобы определить характер предстоящей зимы.
Можно готовить блюда из картошки: особенно наши предки любили картофельные оладьи, картофельные ватрушки, фаршированный картофель и картофельные котлеты.
Фото: istock / robert6666
Наши предки в этот день устраивали праздник лошадей. Животных купали в реках, украшали и не отправляли работать.
На Анну Летнюю любили устраивать свадьбы, а рожденные 7 августа дети считались очень счастливыми.
7 августа также станет хорошим днем для похода в лес за грибами.
Что нельзя делать 7 августа 2024Запрещено плохое обращение с лошадьми.
Родным стоит избегать ссор и перепалок, иначе потом будет трудно помириться. Также не стоит болтать попусту и сплетничать.
Нельзя торговаться и обманывать с ценой — счастья это не принесет.
На Анну Летнюю не нужно бездельничать и злоупотреблять алкоголем, иначе год пройдет в пустую.
Есть мясные блюда не рекомендуется. В приоритете картофельные и грибные блюда.
Приметы на погоду на 7 августа
- Если с утра было пасмурно, зиму ждали морозной.
- Светлый и теплый день предрекал холодную зиму, а дождливый — снежную и теплую.
- Если на рассвете 7 августа на траве или окнах появился иней — морозы начнутся с середины октября;
- Если к этому дню на дубе оставалось много желудей, считалось, что зима будет теплой.
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