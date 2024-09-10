Анна Пророчица 10 сентября: почему в этот день надо держаться подальше от леса и признаний в любви

Фото: istock / PavloBaliukh
10 сентября в народном календаре отмечается день Анны Пророчицы и Саввы Скирдник. Они были известны как скирдники, поскольку в это время крестьяне завершали сбор последнего урожая и укладывали его в скирды, кладки и одонья.
В материале «Радио 1» расскажем какие традиции и приметы приходятся на 10 сентября, что можно и нельзя делать в этот день.
Анна Пророчица в народной традиции ассоциируется с предсказаниями, мудростью и защитой урожая. Люди верили, что в этот день можно было заглянуть в будущее, и часто проводили различные обряды для привлечения благополучия и удачи.
Савва Скирдник символизировал труд крестьян, который был особенно важен в этот период. Его имя связано с окончанием сельскохозяйственных работ и надеждой на хороший урожай.
С этого времени начинались ярмарки, а в лес старались не ходить, чтобы не потеряться. Если возникала необходимость, то следовало оставить пирожок на пеньке в качестве подношения лешему.
Чтобы торговля была прибыльной, торговцы собирали в поле колоски. Крестьяне в это время вешали верхнюю одежду в доме, чтобы успешно закончить свои дела в поле и на огороде.
Традиции, связанные с этим днем, могут включать молитвы о семье и детях, а также посещение церкви. В некоторых регионах проводятся народные обряды, связанные с урожаем и благополучием в доме.
В этот день люди собирались, чтобы устроить пиршества, а также поблагодарить за урожай. Кроме этого, проводились обряды, которые были направлены на защиту будущего урожая и благополучие в семье.
Помимо этого, было принято готовить пироги и варенье из калины, которыми женщины угощали соседей. Считалось, что добрые дела, которые были совершены в этот день, будут вознаграждены сторицей.
Ранним утром девушки шли к водоему, чтобы умыться холодной водой. Они верили, что этот ритуал поможет сохранить им красоту.
— Не рекомендуется ходить в лес, особенно в одиночку, так как леший может сбить путника с пути и завести его в непроходимое болото. Это может привести к тому, что человек заблудится или столкнется с дикими животными;
— Нельзя делиться с малознакомыми людьми тайнами и рассказывать им личную информацию;
— Нельзя признаваться в любви и свататься. Такой союз не приведет ни к чему хорошему.
— Встречаться сегодня с родителями невесты — к неприятностям;
— Женщинам лучше посвятить день отдыху и приятным делам;
— Не расходуйте последние средства — это может привести к финансовым трудностям;
— Если зятю дорогу перешла теща, он должен отказаться от дел, которые планировал на сегодня.
1. Если закат красный, ждите ненастья;
2. Когда много орехов, а грибов нет — зима окажется суровой и снежной;
3. Дождь с грозой предвещает теплую осень;
4. Если листья березы пожелтели, значит, в лесу будет много опят;
5. Много рябины – к дождливой осени;
6. Если с березы и осины опали все листья, это сулит урожайный год;
7. Южный ветер приносит легкий и беззаботный конец года.
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Анна Пророчица и Савва Скирдник — история
Анна Пророчица в народной традиции ассоциируется с предсказаниями, мудростью и защитой урожая. Люди верили, что в этот день можно было заглянуть в будущее, и часто проводили различные обряды для привлечения благополучия и удачи.
Савва Скирдник символизировал труд крестьян, который был особенно важен в этот период. Его имя связано с окончанием сельскохозяйственных работ и надеждой на хороший урожай.
С этого времени начинались ярмарки, а в лес старались не ходить, чтобы не потеряться. Если возникала необходимость, то следовало оставить пирожок на пеньке в качестве подношения лешему.
Чтобы торговля была прибыльной, торговцы собирали в поле колоски. Крестьяне в это время вешали верхнюю одежду в доме, чтобы успешно закончить свои дела в поле и на огороде.
Фото: istock / Aleksander
Традиции
Традиции, связанные с этим днем, могут включать молитвы о семье и детях, а также посещение церкви. В некоторых регионах проводятся народные обряды, связанные с урожаем и благополучием в доме.
Что можно делать 10 сентября 2024
В этот день люди собирались, чтобы устроить пиршества, а также поблагодарить за урожай. Кроме этого, проводились обряды, которые были направлены на защиту будущего урожая и благополучие в семье.
Помимо этого, было принято готовить пироги и варенье из калины, которыми женщины угощали соседей. Считалось, что добрые дела, которые были совершены в этот день, будут вознаграждены сторицей.
Фото: istock / Nik_Merkulov
Ранним утром девушки шли к водоему, чтобы умыться холодной водой. Они верили, что этот ритуал поможет сохранить им красоту.
Что нельзя делать 10 сентября 2024
— Не рекомендуется ходить в лес, особенно в одиночку, так как леший может сбить путника с пути и завести его в непроходимое болото. Это может привести к тому, что человек заблудится или столкнется с дикими животными;
— Нельзя делиться с малознакомыми людьми тайнами и рассказывать им личную информацию;
— Нельзя признаваться в любви и свататься. Такой союз не приведет ни к чему хорошему.
— Встречаться сегодня с родителями невесты — к неприятностям;
— Женщинам лучше посвятить день отдыху и приятным делам;
— Не расходуйте последние средства — это может привести к финансовым трудностям;
— Если зятю дорогу перешла теща, он должен отказаться от дел, которые планировал на сегодня.
Фото: istock / Bogdan Kurylo
Приметы о погоде
1. Если закат красный, ждите ненастья;
2. Когда много орехов, а грибов нет — зима окажется суровой и снежной;
3. Дождь с грозой предвещает теплую осень;
4. Если листья березы пожелтели, значит, в лесу будет много опят;
5. Много рябины – к дождливой осени;
6. Если с березы и осины опали все листья, это сулит урожайный год;
7. Южный ветер приносит легкий и беззаботный конец года.
Фото: istock / Olga Seifutdinova
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Дарья Осипова