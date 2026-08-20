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Купившая мотоцикл сыну-подростку мать может оказаться за решеткой

В Татарстане осудят мать за покупку мотоцикла сыну-подростку
Фото: iStock/Evgenii Palitsyn

В Татарстана перед судом предстанет женщина, которая купила мотоцикл своему 16-летнему сыну. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры в своем телеграм-канале.



По данным ведомства, мать знала, что у мальчика нет водительских прав категории «А», но все равно передала ему ключи от транспортного средства. В результате подросток не справился с управлением, попал в ДТП и получил травмы средней тяжести.

Родительнице предъявили обвинение по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни. Теперь ей грозит до одного года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мужчина до смерти забил свою годовалую дочь в Кургане.

Лидия Пономарева

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