Купившая мотоцикл сыну-подростку мать может оказаться за решеткой
В Татарстана перед судом предстанет женщина, которая купила мотоцикл своему 16-летнему сыну. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, мать знала, что у мальчика нет водительских прав категории «А», но все равно передала ему ключи от транспортного средства. В результате подросток не справился с управлением, попал в ДТП и получил травмы средней тяжести.
Родительнице предъявили обвинение по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни. Теперь ей грозит до одного года лишения свободы.
Ранее сообщалось, что мужчина до смерти забил свою годовалую дочь в Кургане.
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