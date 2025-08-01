Для клиентов 14–18 лет теперь требуется письменное согласие родителей на открытие счёта
С 1 августа 2025 года подростки 14–18 лет смогут открывать банковские счета и получать карты только при наличии письменного согласия родителей или законных представителей. Исключение — полностью дееспособные несовершеннолетние (вступившие в брак или прошедшие эмансипацию).
Новые законодательные поправки введены для защиты подростков от вовлечения в дропперские схемы мошенников, где их карты использовались для обналичивания похищенных средств. Ежегодный рост выдачи карт несовершеннолетним на 20-25% сопровождался участием молодежи до 24 лет в 60% таких преступлений.
Подростки, получавшие вознаграждение в 2-10 тыс. рублей, часто не осознавали уголовной ответственности за посредничество в незаконных операциях.
Банки разработают единые шаблоны для получения письменного согласия родителей через онлайн-формы или отделения. Карты, выданные до 1 августа, сохранят функциональность без переоформления. Родители получат доступ к мониторингу операций и уведомлениям о транзакциях.
Нарушителям грозят серьёзные последствия: с 16 лет — уголовная ответственность (до 7 лет лишения свободы), для младших подростков долги взыщут с родителей.
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