Для клиентов 14–18 лет теперь требуется письменное согласие родителей на открытие счёта

01 августа 2025, 03:41

С 1 августа подросткам ужесточили правила открытия банковских счетов

Фото: Istock/Konstantin Aksenov

С 1 августа 2025 года подростки 14–18 лет смогут открывать банковские счета и получать карты только при наличии письменного согласия родителей или законных представителей. Исключение — полностью дееспособные несовершеннолетние (вступившие в брак или прошедшие эмансипацию).