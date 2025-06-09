«Надо шлёпать»: Отец Маска раскрыл, как воспитал гения
Отец Илона Маска рассказал, что вырастил сына с помощью шлепков
Ребенка необходимо шлёпать, чтобы он смог стать гением. В этом уверен отец американского миллиардера Илона Маска Эррол.
«Много шлепать», — ответил Эррол Маск на соответствующий вопрос корреспондента «Известий».
Напомним, между Маском и президентом США Дональдом Трампом вспыхнул крупный информационный скандал. Политический обозреватель Грег Вайнер в беседе с Общественной Службой Новостей назвал несколько причин их разногласий.
«Маск хотел в 2024 году власти. И за это, в рамках предвыборной кампании по поддержке Дональда Трампа, он заплатил 288 миллионов долларов. Вместе с тем, после победы Трампа, он не получил доступ ко всему, что хотел», — пояснил эксперт.
Он уточнил, что Маск не смог получить доступ к NASA, чтобы реализовать собственные проекты по полету на Марс, а также к программе Пентагона «Золотой купол».
По словам Вайнера, Маск зарабатывает миллиарды на проектах в КНР, поэтому многие американские военные считают его агентом Китая. В итоге он решил продемонстрировать всему миру, что может самостоятельно решать многие вопросы, что не понравилось Трампу, поэтому разразился скандал. Однако уже сейчас стороны готовы к примирению.