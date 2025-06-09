«Надо шлёпать»: Отец Маска раскрыл, как воспитал гения

09 июня 2025, 20:11

Отец Илона Маска рассказал, что вырастил сына с помощью шлепков

Эррол Маск (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Ребенка необходимо шлёпать, чтобы он смог стать гением. В этом уверен отец американского миллиардера Илона Маска Эррол.





«Много шлепать», — ответил Эррол Маск на соответствующий вопрос корреспондента «Известий».



Напомним, между Маском и президентом США Дональдом Трампом вспыхнул крупный информационный скандал. Политический обозреватель Грег Вайнер в беседе с Общественной Службой Новостей назвал несколько причин их разногласий.





«Маск хотел в 2024 году власти. И за это, в рамках предвыборной кампании по поддержке Дональда Трампа, он заплатил 288 миллионов долларов. Вместе с тем, после победы Трампа, он не получил доступ ко всему, что хотел», — пояснил эксперт.