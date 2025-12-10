Apple призвала пользователей срочно обновить iPhone
Корпорация Apple готовится к запуску обновления iOS 26.2. Журнал Forbes сообщает, что релиз ожидается в ближайшие дни. Компания выпустила предварительную версию, что указывает на скорый выход финальной версии.
Она включает важные патчи, устраняющие уязвимости. Apple призывает пользователей немедленно установить обновление, чтобы обеспечить безопасность своих устройств.
По информации журнала, iOS 26 поддерживает около миллиарда смартфонов. Издание настоятельно рекомендует владельцам iPhone не игнорировать этот апдейт. Обновление поможет защитить устройства от мошенничества и других угроз.
Ранее стало известно, что рыночная стоимость Apple впервые в истории компании превысила отметку в четыре триллиона долларов.
