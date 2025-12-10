Госдума приняла закон о присяге с 14-летнего возраста
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который снижает возраст, необходимый для принесения присяги гражданина РФ при получении гражданства, с 18 до 14 лет.
Текст закона 10 декабря опубликовали на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).
В пояснительной записке указали, что изменение повысит патриотический дух и осознанное принятие обязательств по соблюдению Конституции и законодательства Российской Федерации. Это решение основывается на аналогичных положениях федеральных конституционных законов от 4 октября 2022 года, касающихся принятия новых регионов в состав России.
Также в законе прописали, что если заявитель на российское гражданство не принесет присягу в течение одного года после подачи заявления, то его решение будет считаться недействительным.
5 декабря стало известно, что депутаты обсуждают возможность введения отсрочки от армии для выпускников колледжей и вузов.
Читайте также: